Команда Порошенко дважды пыталась уговорить меня поддержать его во втором туре, – Гриценко

После 31 марта команда Петра Порошенко пыталась уговорить Анатолия Гриценко поддержать действующего президента во втором туре выборов.

Об этом лидер «Гражданской позиции» сказал в интервью "Украинской правде".

"Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза", – заявил Гриценко, отметив, что с ним связывались дважды – 31 марта и 1 апреля.

Он добавил, что последний раз общался с Порошенко глаза-в-глаза в октябре 2014 года.

"Я увидел, что это стена, просто стена. Дальше стучать нет никакого смысла. Это железобетонная стена, за которой власть используют ради собственного обогащения, а дальше – фальш. Когда в глаза врут – я не трачу на это время", – рассказал Анатолий Гриценко, вспомнив, что первая попытка со стороны Порошенко была бесперспективной еще до того, как лидер "Гражданской позиции" вышел на пресс-конференцию после экзит-полов.