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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Команда Порошенко дважды пыталась уговорить меня поддержать его во втором туре, – Гриценко

      109 Читати новину українською
      Анатолий Гриценко
      Анатолий Гриценко

      После 31 марта команда Петра Порошенко пыталась уговорить Анатолия Гриценко поддержать действующего президента во втором туре выборов.

      Об этом лидер «Гражданской позиции» сказал в интервью "Украинской правде".

      "Были две попытки уговорить меня пообщаться с Петром Алексеевичем. Я ответил: пусть придет сюда, скажу ему все в глаза", – заявил Гриценко, отметив, что с ним связывались дважды – 31 марта и 1 апреля.

      Он добавил, что последний раз общался с Порошенко глаза-в-глаза в октябре 2014 года.

      "Я увидел, что это стена, просто стена. Дальше стучать нет никакого смысла. Это железобетонная стена, за которой власть используют ради собственного обогащения, а дальше – фальш. Когда в глаза врут – я не трачу на это время", – рассказал Анатолий Гриценко, вспомнив, что первая попытка со стороны Порошенко была бесперспективной еще до того, как лидер "Гражданской позиции" вышел на пресс-конференцию после экзит-полов.

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      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Анатолий Гриценко
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