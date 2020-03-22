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      Команда спасателей: стюардесса МАУ показала борт, который эвакуировал украинцев из Египта

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      Экипаж рейса МАУ, который возвращал украинцев из Хургады / Фото из соцсетей Валерии Волощук

      Спецрейсы продолжают забирать украинцев из разных уголков мира во время пандемии коронавируса Covid-2019. Настоящий героизм при этом проявляют экипажи самолетов, осуществляющих эвакуацию.

      Они осуществляют рейсы в напряженных и достаточно непростых условиях. Весь экипаж при этом надевает защитную спецодежду. Фото с одного из таких рейсов обнародовала на своей странице в фейсбук стюардесса МАУ Валерия Волощук.

      Актуально Эвакуация украинцев из Египта: домой вернулись более 29 тысяч человек

      Она вместе с командой 21 марта вернула из египетской Хургады 252 украинца.

      Спасибо всему экипажу за безупречно выполненный рейс. Не смотря на все преграды и вероятность срыва рейса мы с первой секунды и до самой посадки были настоящей командой. Мы, как никогда раньше, ощутили на все 100% свое основное назначение и призвание – доставить пассажиров из пункта "А" в пункт "Б" безопасно. Это был непростой день, как эмоционально так и физически,
      – поделилась своими впечатлениями Волощук.

      Она также уточнила, что вместе с коллегами после рейса отправилась на самоизоляцию, которая продлится 14 дней.

      "Спасибо всем пассажирам за добросовестное выполнение всех указаний экипажа. Желаю всем 36,6 и трезвого сознания в случае любой сложнейшей ситуации", – добавила стюардесса.

      Что известно об эвакуации украинцев из Египта?Всего в Египте по состоянию на 16 марта находились более половины всех украинцев, которых нужно было эвакуировать. Все из-за того, что во время вспышки эпидемии коронавирус в североафриканской стране уже стартовал туристический сезон.

      В целом украинская власть запланировала эвакуировать украинцев из Египта 23 специальными рейсами, которые должны доставить наших граждан из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Киев, Днепр, Харьков, Одессу и Львов.

      Запланированы спецрейсы из-за отмены Украиной международного авиасообщения в связи с риском распространения Covid-2019 внутри государства.

      Мы не можем сдержать ситуацию и уже не считаем мертвых, – медсестра о ситуации в Италии
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Египет Карантин в Украине 2020 МАУ авиация
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