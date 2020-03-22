Команда спасателей: стюардесса МАУ показала борт, который эвакуировал украинцев из Египта

Спецрейсы продолжают забирать украинцев из разных уголков мира во время пандемии коронавируса Covid-2019. Настоящий героизм при этом проявляют экипажи самолетов, осуществляющих эвакуацию.

Они осуществляют рейсы в напряженных и достаточно непростых условиях. Весь экипаж при этом надевает защитную спецодежду. Фото с одного из таких рейсов обнародовала на своей странице в фейсбук стюардесса МАУ Валерия Волощук.

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Она вместе с командой 21 марта вернула из египетской Хургады 252 украинца.

Спасибо всему экипажу за безупречно выполненный рейс. Не смотря на все преграды и вероятность срыва рейса мы с первой секунды и до самой посадки были настоящей командой. Мы, как никогда раньше, ощутили на все 100% свое основное назначение и призвание – доставить пассажиров из пункта "А" в пункт "Б" безопасно. Это был непростой день, как эмоционально так и физически,

– поделилась своими впечатлениями Волощук.

Она также уточнила, что вместе с коллегами после рейса отправилась на самоизоляцию, которая продлится 14 дней.

"Спасибо всем пассажирам за добросовестное выполнение всех указаний экипажа. Желаю всем 36,6 и трезвого сознания в случае любой сложнейшей ситуации", – добавила стюардесса.

Что известно об эвакуации украинцев из Египта?Всего в Египте по состоянию на 16 марта находились более половины всех украинцев, которых нужно было эвакуировать. Все из-за того, что во время вспышки эпидемии коронавирус в североафриканской стране уже стартовал туристический сезон.



В целом украинская власть запланировала эвакуировать украинцев из Египта 23 специальными рейсами, которые должны доставить наших граждан из Шарм-эль-Шейха и Хургады в Киев, Днепр, Харьков, Одессу и Львов.



Запланированы спецрейсы из-за отмены Украиной международного авиасообщения в связи с риском распространения Covid-2019 внутри государства.