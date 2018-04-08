Команда судна "Норд" пыталась покинуть Украину

Команда судна "Норд", которое было задержано украинскими пограничниками 25 марта в Азовском море, попыталась покинуть территорию Украины 8 апреля ночью через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.

Вывезти команду за пределы Украины пытались представители Генерального Консульства РФ под прикрытием своего иммунитета, информирует пресс-служба Госпогранслужбы.

Около 21-го часа, в пункт пропуска "Гоптовка" на выезд из Украины прибыло два автомобиля "Фольксваген" с дипломатическими номерами РФ. Во время пограничного контроля лица, которые ехали как пассажиры, вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ,

– рассказывают в Госпогранслужбе.

Отмечается, что сотрудниками Госпогранслужбы во время проверки было установлено, что собственниками документов являются члены команды судна "Норд", задержанного в Азовском море, и что лица являются гражданами Украины, то есть на паспортный контроль они предъявили документы, которые не дают права для пересечения границы.

За попытку нарушения государственной границы на лиц составлены протоколы по ч.1 ст.204-1 КУоАП. Несмотря на то, что граждане Украины не имели надлежащих документов для пересечения границы, они не были пропущены через государственную границу и возвращены в тыл Украины.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел.



После этого так называемая ФСБ в аннексированном Крыму возбудила уголовное производство против экипажа корабля украинской Госпогранслужбы за задержание рыболовного сейнера "Норд" и его членов экипажа. В пятницу, 6 апреля, херсонский городской суд избрал капитану судна, Владимиру Горбаненко, меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностю внесения залога. В тот же день за него внесли залог.