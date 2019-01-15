Команда украинского боксера Деревянченко выиграла торги по бою с Кулкаем

Промоутеры украинского боксера Сергея Деревянченко выиграли торги по бою с эквадоро-немецким атлетом Джеком Кулкаем. Бой должен состояться в начале весны.

Промоутерская компания Di Bella Entertainment, которая ведет дела украинского боксера, выиграла торги по организации боя, сообщает Luckypunch.net.

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На торгах, которые прошли во вторник в штаб-квартире IBF в Нью-Джерси, Лу Ди Белла предложил сумму 425 515 долларов, в то время, как компания AGON sport (представители немецкого боксера) дали 397 713 долларов.

Таким образом, поединок за звание претендента на пояс чемпиона мира по версии Международной федерации бокса пройдет в начале весны в США, а не в Германии, как того хотели представители немца.

Напомним, что пояс IBF американец Даниэль Джейкобс завоевал именно в бою с украинцем Деревянченко, победив его раздельным решением судей – 113:114, 115:112, 115:112. Если Сергей победит Кулкая, то сможет снова попытаться завоевать титул.

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