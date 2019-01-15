Команда Усика встретится с промоутером Джошуа, чтобы обсудить следующий бой
Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк на этой неделе встретится с главой компании Matchrоom Boxing Эдди Хирном, чтобы обсудить следующий поединок украинца.
Как сообщает Boxing Scene, Усик продолжает наслаждаться временем со своей семьей и на данный момент нет никаких переговоров.
Читайте также: Британский промоутер заинтриговал следующим соперником Усика
По информации издания, у Красюка на этой неделе запланирована встреча с Хирном, где они и обсудят следующий бой украинца. Именно во время этой встречи будет решено, переходит ли Александр в супертяжелый вес.
Напомним, что промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джоуша британец Эдди Хирн заявил, что у украинца Усика есть два варианта развития карьеры. Он анонсировал встречу с Красюком в Нью-Йорке, где и будет решено, с кем будет боксировать Александр.
Выбор редакции
-
Селена Гомес вернулась в социальные сети после психической болезни: трогательное обращениесегодня , 16:27
-
Суд в России продлил арест 12 пленным украинским морякам: известен сроксегодня , 15:52
-
Сначала – отказаться от гражданства: в РФ хотят принимать на госслужбу "бывших украинцев"сегодня , 14:35