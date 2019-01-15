Команда Усика встретится с промоутером Джошуа, чтобы обсудить следующий бой

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (16-0, 12 КО) Александр Красюк на этой неделе встретится с главой компании Matchrоom Boxing Эдди Хирном, чтобы обсудить следующий поединок украинца.

Как сообщает Boxing Scene, Усик продолжает наслаждаться временем со своей семьей и на данный момент нет никаких переговоров.

Читайте также: Британский промоутер заинтриговал следующим соперником Усика

По информации издания, у Красюка на этой неделе запланирована встреча с Хирном, где они и обсудят следующий бой украинца. Именно во время этой встречи будет решено, переходит ли Александр в супертяжелый вес.

Напомним, что промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джоуша британец Эдди Хирн заявил, что у украинца Усика есть два варианта развития карьеры. Он анонсировал встречу с Красюком в Нью-Йорке, где и будет решено, с кем будет боксировать Александр.