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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Команда Зеленского оказалась более готовой к этому сценарию, – эксперт о дебатах на стадионе

      341 Читати новину українською

      На НСК "Олимпийском" 19 апреля состоялись дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Они были довольно эмоциональными и неожиданными, однако избиратели увидели политиков обычными людьми, без заученных текстов и улыбок.

      Такое мнение выразил политический эксперт, бывший глава Администрации Президента Олег Рыбачук в прямом эфире 24 канала.

      Читайте также: Дебаты Зеленского и Порошенко: главные цитаты кандидатов в президенты

      ЗЕкоманда оказалась более готовой к этим дебатам

      – На этих дебатах было повторено большинство вопросов, которые задавали в Facebook. И это точно предполагала команда Зеленского, поэтому они оказались более готовыми к такому сценарию. Команда Зеленского накануне обратилась к людям с просьбой о вопросах и там были эмоциональные вещи, о которых говорило все общество. Поэтому оказалось, что ЗЕкоманда была готова к дебатам такой формы.

      – А Порошенко нужно было выйти из этого "трамвайного пути" и попытаться дебатировать по-другому. Но тем не менее, персональных обид, которые звучали ранее в эфире "1 + 1" , не было. Здесь кандидаты держали президентский уровень дебатов.

      – Итак, первая физическая дуэль кандидатов в президенты проходила так, что за нее было не стыдно. Это был экзамен, который украинская элита выдержала. Надо стремиться, чтобы в парламенте были такие же дискуссии.

      – Кто на этих дебатах победил? По моему мнению, сначала уверенность в победе была в команде президента. Но после этих дебатов не ощущалось преимущество Порошенко над Зеленским. Можно сказать, что Зеленский не упал, как в нок-дауне, поэтому больше оценку, чем ожидалось, получил шоумен.

      Порошенко не хватало времени, чтобы ответить на вопрос, а Зеленский заканчивал раньше

      – У Зеленского это было хорошее чувство, потому что это воспринимается лучше. Это хорошая черта. А у Порошенко его многословие было вызвано тем, что его никто никогда во времена президентства не модерировал. Он впервые с этим столкнулся. Зато Зеленский постоянно спрашивал разрешения, можно ли ему говорить, хотя во время эфира на "1+1" он перебивал действующего президента. Но здесь балагана не было.

      Читайте также: Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": фото и видео

      – Порошенко реально "быковал", он был эмоциональнее Зеленского. Он вообще не контролирует свои эмоции. И хоть они стояли рядом, но держали уровень дискуссии. Это не режиссура. Избиратели хотели увидеть обычных людей, без заученных текстов и улыбками, и то, как политики реагируют на неожиданные вещи. Они увидели эмоции живых людей.

      Мог бы Зеленский пригласить Порошенко в советники, если выиграет выборы?

      – В Соединенных штатах Америки президенты друг-друга "рвут", но продолжают работать, даже выступают некими послами. Случайные люди президентами не становятся, за них голосуют миллионы избирателей.

      – Я думаю, что ваш прогноз таки сбудется, Зеленский будет сидеть с предыдущими президентами и обсуждать важные вещи. Это перспективный путь развития украинской политики.

      Почему дебаты состоялись на НСК "Олимпийском"?
      Во второй тур выборов, которые состоятся 21 апреля, прошел Владимир Зеленский (30,24%) и действующий украинский гарант Петр Порошенко (15,95%). После объявления результатов экзит-полов первого тура выборов Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. Через некоторое время последний снял видеоролик, в котором уже он вызвал президента на дебаты и выдвинул несколько условий, одним из которых является проведение мероприятия на стадионе "Олимпийский". Порошенко, со своей стороны, на это согласился, заявив в видеоответы: "Стадион, так стадион".

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      Теги: Новости Украины Новости политики Дебаты Зеленского и Порошенко Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Петр Порошенко Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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