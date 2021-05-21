Його юристи добилися тимчасової зупинки реалізації арештованого майна за лотом № 464865, а саме майнового комплексу площею 6 715,8 кв. м, розташованого на вулиці Івана Мазепи, 11 у Києві, і заборони переможцю аукціону – ТОВ "Перфо Стандарт" – здійснювати будь-які розрахунки з ДП "СЕТАМ" і виконавцем, який є відповідальним за продаж майна на торгах.

Відповідне рішення у справі № 910/7673/21 17 травня винесла Вікторія Сивакова, суддя Господарського суду міста Києва, в який звернулася команда юристів К. Жеваго.

Суддя задовольнила заяву позивачів і зупинила реалізацію предмета лота № 464865, зазначивши, що в іншому випадку до "Перфо Стандарту", ​​яка виграла аукціон, може перейти право власності на предмет аукціону.

За словами судді, у разі вчинення переможцем аукціону ТОВ "Перфо Стандарт" передбачених законом і правилами торгів дій щодо сплати своєї ставки на аукціоні та винагороди ДП "СЕТАМ", можуть бути "негативні наслідки для всіх учасників спірних правовідносин, в тому числі для ТОВ "Перфо Стандарт", ДП "СЕТАМ", приватного виконавця Бережного Я.В. та інших осіб". Причому в постанові йдеться про виконання якогось рішення суду, у справі в якому ще навіть не поданий позов на момент винесення цієї постанови.

Журналісти, які уважно стежать за ситуацією навколо будівлі готелю, відзначають, що, незважаючи на задоволення позову, такий розвиток подій вкрай не влаштовує К. Жеваго, тому що, якщо реалізацію предмета лота відновлять, йому доведеться віддати 3 267 122.50 грн державі (в особі ДП "СЕТАМ"), а ще більше 300 млн грн заплатити кредиторам. 12 млн грн складе також гарантійний внесок.

У зв'язку з цим, паралельно ще одна компанія олігарха ТОВ "ЗВ Ріелті" звернулася із заявою про скоєння злочину, а саме – спроба виконавця, відповідального за реалізацію майна цієї компанії на публічному аукціоні, посадових осіб "СЕТАМ" і посадових осіб ВАТ "Росава" (також компанії К. Жеваго) заволодіти майном "ЗВ Ріелті" шляхом продажу його на аукціоні.

Метою цієї схеми, на думку журналістів-розслідувачів, є накладення якомога більшої кількості заборон на вчинення дій щодо майна "ЗВ Ріелті", щоб максимально виключити розрахунки з його кредиторами (в список яких входять інші, пов'язані з К. Жеваго, компанії), кредиторами їх кредиторів і в кінцевому підсумку – державою.

Нагадаємо, 30 квітня на OpenMarket реалізували найдорожчий лот щодо заарештованого майна – будівлю готелю Військово-Микільського монастиря в Києві, за адресою вул. Мазепи, 11.

Змагалися за нього три учасники, два з яких були компанії, так чи інакше пов'язаними з К. Жеваго. Однак, переможцем стала компанія "Перфо Стандарт", яка купила лот за рекордні 307 млн ​​грн.

Другим учасником, до якого переходить право викупу лота № 464865 в разі відмови ТОВ "Перформ Стандарт" сплатити передбачені законом суми, є ТОВ "ФК« Фінтакт". Ця компанія також є пов'язаною з К. Жеваго, і вона ж є заявником у справі про заборону вчиняти дії за лотом № 464865.

Знаючи це, відразу після аукціону гендиректор "СЕТАМ" Олександр Мамри на своїй Facebook-сторінці застеріг, що аукціон можуть зірвати і висловив стурбованість особистістю кінцевого бенефіціара компанії-боржника, який все це може спровокувати.