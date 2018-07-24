Командующий НАТО объяснил, зачем корабли Альянса прибыли в Одессу

Визит кораблей НАТО в Одессу свидетельствует о стремлении Альянса способствовать решению напряженной ситуации в Черноморском регионе.

Об этом рассказал командующий соединения НАТО Боудевин Бутс, сообщает "Укринформ".

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Он также сказал, что это уже третий визит группы кораблей НАТО в Украину после российской аннексии Крыма в 2014 году. Бутс отметил, что это свидетельствует о поддержке Украины как важного партнера и основателя программы "Партнерство ради мира".

Мы будем и в дальнейшем укреплять партнерские отношения с Украиной, которые отвечают интересам как союзников, так и партнеров. НАТО полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы также поддерживаем Украину на пути реформирования общества,

– добавил представитель НАТО.

Корабли НАТО будут находиться в Одессе до четверга, после пройдут учения с кораблями ВМС Украины.

Шесть кораблей НАТО будут открыты для посещения жителями и гостями города 24 июля (с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00) и 25 июля (с 14.00 до 16.00).