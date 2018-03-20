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Командующий Объединенных сил Наев рассказал, за что получил деньги от брата из Крыма

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Командующий Объединенных сил Сергей Наев
Командующий Объединенных сил Сергей Наев / Фото из открытых источников

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что получил деньги от брата, который живет в оккупированном Крыму, как часть наследства. Наев также сказал, что после этого "как законопослушный гражданин, указал эти средства в электронной декларации".

Об этом он рассказал в интервью изданию "Укринформ".

Отметим, ранее сообщалось о том, что в своей декларации Сергей Наев указал две суммы средств, полученных от своего брата Максима Наева, проживающего и работающего в оккупированном Крыму.

Как объяснил командующий Объединенных сил, с 1995 года его родители и младший брат оставались в Крыму, где завершил службу отец-военнослужащий.

Еще перед войной, в 2012 году, во времена мирной Украины, родители предложили нам с братом завещать квартиру. В октября 2013 года мой отец умер. Мы с братом приняли совместное решение о завещания, по которому со временем он мне выплатить половину стоимости квартиры. Никаких соглашений я с ним не заключал, ведь это – семейные дела,
– пояснил Наев.

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Он добавил, что впоследствии, в 2016 и в 2017 годах, брат передал ему две суммы, в эквиваленте – по 5000 долларов: "То есть эти средства, де-факто, не является" подарком".

"Иногда я звоню туда, в Крым, чтобы, например, поздравить с праздниками, и эти звонки ни для кого не секрет. Что касается действий брата на оккупированной территории – он взрослый человек, и за его поступки я отвечать не могу", – добавил Наев.

Командующий Объединенных сил также отметил, что его брат, как и миллионы граждан, оставшихся во временно оккупированном Крыму, является гражданином Украины.

На вопрос, допускает ли Наев возможность шантажа со стороны российских властей против него и его семьи, руководитель Объединенных сил сказал: "Я принял присягу на верность украинскому народу, и у меня нет никаких оговорок. Я выполню те задачи, которые поставлены передо мной народом Украины, верховным главнокомандующим. Проживание членов моей семьи в Крыму меня не тяготит и не связывает никоим образом".

Напомним, 16 марта Президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим Объединенных сил.

Теги: Новости Украины Деньги Сергей Наев Вооруженные Силы Украины е-декларирование Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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