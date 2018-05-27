Команды и болельщики финала Лиги Чемпионов выезжают из Украины

Государственная пограничная служба Украины информирует, что сотрудники ГНСУ в целом встретили и оформили почти 25 тысяч болельщиков финала Лиги Чемпионов УЕФА, при этом только за последние сутки – 15 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

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"Основной поток традиционно приходился на столичные аэропорты. Однако нередкое прибытие граждан также фиксировалось в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска и через пункты пропуска на границе со странами ЕС", – говорится в сообщении.

В ГНСУ отмечают, что каждому иностранцу пограничники дарили флаер на английском и испанском языках "с полезной информацией на время пребывания на территории Украины".

Кроме того, к встрече иностранных болельщиков были подготовлены 26 воздушных, 51 автомобильный и 53 железнодорожных пунктов пропуска.

Для обеспечения пограничного контроля в основных пунктах пропуска одновременно было привлечено 800 пограничников. Также около 600 военнослужащих – находились в резерве. Кроме того, на дежурстве находились около 100 инструкторов-пограничников со служебными собаками, 15 из которых – в столичном аэропорту "Борисполь",

– отмечает пресс-служба.

Отмечается, что футбольные команды испанского "Реал Мадрид" и английского "Ливерпуля" через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

Напомним, 26 мая в Киеве состоялся финал Лиги чемпионов. По результатам матча легендарная команда "Реал Мадрид" одержала победу над "Ливерпулем".