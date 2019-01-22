Команды украинцев Леня и Михайлюка разгромно проиграли в НБА: видео

Команды украинских баскетболистов Святослава Михайлюка и Алексея Леня провели матчи в рамках регулярного чемпионата НБА. "Атланта" в домашнем матче уступила "Орландо", а "Лейкерс" проиграли "Голден Стэйт".

"Атланта" – "Орландо" 103:122 (31:28, 26:32, 21:31, 25:31)

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Лень провел на паркете 14 минут и за это время успел набрать лишь 2 очка. Также на его счету 4 подбора и 1 передача.

Сама игра завершилась убедительной победой "Орландо" (122:103). В следующем матче "Атланта" сыграет против "Чикаго Буллз". Игра состоится 24 января.

Видеообзор матча Атланта – Орландо

"Лейкерс" – "Голден Стейт" 111:130 (24:29, 31:36, 25:45, 31:20)

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Михайлюк сыграл в этом матче чуть более 19 минут и за это время успел набрать 5 очков. Также на его счету 3 подбора и 2 передачи.

Усилий Михайлюка не хватило "Лейкерс" для победы, которые разгромно уступили сопернику. В следующем матче "Лейкерс" сыграет против "Миннесоты". Игра состоится 23 января.

Видеообзор матча Лейкерс – Голден Стэйт

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