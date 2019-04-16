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      Команды Зеленского и Порошенко сделали весомый шаг для проведения дебатов на "Олимпийском"

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      Команды Зеленского и Порошенко сделали весомый шаг для проведения дебатов на "Олимпийском"

      Команды кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского заключили трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийским" относительно проведения дебатов.

      Об этом заявил представитель штаба Порошенко Олег Медведев во время брифинга.


      "Утром было заключено трехстороннее соглашение, которое подписали НСК "Олимпийский", представители избирательных штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Это трехсторонний договор об аренде стадиона на вечер 19 апреля", – отметил он.

      По словам Медведева, вечером 16 апреля штабы кандидатов должны продолжить переговоры относительно дебатов

      "Наши представители собираются обсуждать регламент этих дебатов. Пока что у нас разные философии видение этого события: одни планируют феерическое шоу, концерт, а другая команда ориентируется на содержательные дебаты по тем вопросам, которые касаются сферы конституционных полномочий президента. Поэтому, наверное, эти переговоры будут очень тяжелыми, но мы надеемся, что команда Зеленского все же продемонстрирует свое желание не избегать дебатов и провести настоящую дискуссию между кандидатами", – добавил представитель команды Порошенко.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Дебаты Зеленского с Порошенком Новости политики Петр Порошенко Порошенко и Зеленский
      Источник: 24 канал
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