Комаровский указал на 6 ошибок родителей при лечении детей антибиотиками

Иногда родители, наслушавшись советов от своих друзей, пытаются самостоятельно лечить детей антибиотиками.

Об этом пишет врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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Он назвал шесть основных ошибок при лечении детей антибиотиками.

1. Самолечение

Причина – в безответственности родителей, которые не только сами лечатся, а и пытаются лечить детей

2. Нерациональное местное применение системных лекарств

Антибиотики, которые нужно принимать системно (внутрь, внутривенно, внутримышечно), категорически не могут применяться местно (капли в нос, мази, прочее). Однако существуют исключения.



Нерациональное местное применение системных лекарств

3. Преждевременное прекращение приема антибиотиков

Родители оценивают ситуацию, и как только малышу стало легче, они думают, что нужно прекратить лечение антибиотиками. Однако длительность применения антибиотиков зависит от многих факторов. К примеру, от действия каждого препарата, способности накапливаться в органах.

Для каждой инфекции определены оптимальные сроки лечения, сокращающие вероятность рецидива до минимума.

Рецидив – что это? Это состояние, при котором восстанавливается болезнь после кажущегося полного выздоровления (ремиссии).

4. Профилактическое использование антибиотиков при вирусных инфекциях

Комаровский отмечает, что не только родители так принимают лекарства. В профилактической эффективности антибиотикотерапии уверены многие врачи.

5. Повторное применение антибиотика при аналогичном диагнозе или рецидиве

Повторное применение препарата увеличивает риск аллергических реакций. Комаровский отметил, если одна и та же болезнь повторяется, то возможно, микробы уцелели, соответственно, препарат будет неэффективным.

6. Несоблюдение правил лечения и дозировки

Родители убеждены, что существуют универсальные правила приема антибиотиков. Но некоторые препараты нужно употреблять с пищей, другие – нет, еще другие препараты нельзя употреблять с молоком.

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