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      Комаровский указал на 6 ошибок родителей при лечении детей антибиотиками

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      6 ошибок родителей при лечении детей антибиотиками
      6 ошибок родителей при лечении детей антибиотиками / childrens.com

      Иногда родители, наслушавшись советов от своих друзей, пытаются самостоятельно лечить детей антибиотиками.

      Об этом пишет врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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      Он назвал шесть основных ошибок при лечении детей антибиотиками.

      1. Самолечение

      Причина – в безответственности родителей, которые не только сами лечатся, а и пытаются лечить детей

      2. Нерациональное местное применение системных лекарств

      Антибиотики, которые нужно принимать системно (внутрь, внутривенно, внутримышечно), категорически не могут применяться местно (капли в нос, мази, прочее). Однако существуют исключения.

      Нераціональне місцеве застосування системних ліків
      Нерациональное местное применение системных лекарств

      3. Преждевременное прекращение приема антибиотиков

      Родители оценивают ситуацию, и как только малышу стало легче, они думают, что нужно прекратить лечение антибиотиками. Однако длительность применения антибиотиков зависит от многих факторов. К примеру, от действия каждого препарата, способности накапливаться в органах.

      Для каждой инфекции определены оптимальные сроки лечения, сокращающие вероятность рецидива до минимума.

       
      Рецидив – что это?
      Это состояние, при котором восстанавливается болезнь после кажущегося полного выздоровления (ремиссии).

      4. Профилактическое использование антибиотиков при вирусных инфекциях

      Комаровский отмечает, что не только родители так принимают лекарства. В профилактической эффективности антибиотикотерапии уверены многие врачи.

      5. Повторное применение антибиотика при аналогичном диагнозе или рецидиве

      Повторное применение препарата увеличивает риск аллергических реакций. Комаровский отметил, если одна и та же болезнь повторяется, то возможно, микробы уцелели, соответственно, препарат будет неэффективным.

      Повторне застосування антибіотика при аналогічному діагнозі або рецидиві

      6. Несоблюдение правил лечения и дозировки

      Родители убеждены, что существуют универсальные правила приема антибиотиков. Но некоторые препараты нужно употреблять с пищей, другие – нет, еще другие препараты нельзя употреблять с молоком.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Лечение Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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