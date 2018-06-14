Комаровский назвал топ-7 полезных каш для ребенка

Врач Евгений Комаровский рассказал, какие каши принесут больше пользы для ребенка.

На полезность каши влияет на чем ее варить – на воде или молоке, говорится на сайте врача.

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Самой полезной для малышей будет гречневая каша. Она обогащена железом, белком и клетчаткой.

Овсяная каша занимает второе место. Полезность этой крупы зависит от ее обработки, поэтому стоит выбирать хлопья, которые нужно варить, а не заливать кипятком.

Комаровский говорит о пользе перловки, она обогащена обилием клетчатки, последнее вещество способно хорошо очищать кишечник человека. Чтобы она принесла максимум пользы перловку нужно замочить на ночь в воде и затем уже готовить на плите.

Перловая каша

На четвертом и пятом месте пшено и кукурузная каша соответственно.

Врач отметил, что белый очищенный рис не приносит никакой пользы, поэтому стоит приобретать бурый неочищенный рис, в котором содержатся микроэлементы, белок и клетчатка.

Седьмое место занимает уникальная крупа – льняное семя.

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