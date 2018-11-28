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      Комаровский объяснил, безопасно ли давать детям кефир

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      Безопасно ли давать детям кефир
      Безопасно ли давать детям кефир / verywellfamily.com

      Кефир – вполне полезный продукт, но в его составе содержится спирт. Именно поэтому многие родители настораживаются, можно ли давать детям этот продукт.

      Об этом пишет врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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      Он объясняет, что в процессе образования кефира идут одновременно два процесса с помощью особых бактерий. Один из процессов кисломолочного брожения, другой – спиртового брожения. Именно они создают уникальный вкус кефира, которого нет в других кисломолочных продуктах.

      Чи безпечно давати дітям кефір

      Безопасно ли давать детям кефир

      Но поскольку есть спиртовое брожение, то в кефире есть определенное количество спирта. Но это количество очень небольшое. К примеру, в 200 граммах виноградного сока содержится больше спирта, чем в 200 граммах кефира.

      Чтобы количество спирта в кефире стало опасным, этот продукт должен бродить несколько недель.

      Вывод Коморовского: употребление кефира не принесет вреда ребенку, если следить за сроком годности.

      via GIPHY

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      Теги: Здоровье Дети Детское питание Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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