Комаровский объяснил, безопасно ли давать детям кефир

Кефир – вполне полезный продукт, но в его составе содержится спирт. Именно поэтому многие родители настораживаются, можно ли давать детям этот продукт.

Об этом пишет врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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Он объясняет, что в процессе образования кефира идут одновременно два процесса с помощью особых бактерий. Один из процессов кисломолочного брожения, другой – спиртового брожения. Именно они создают уникальный вкус кефира, которого нет в других кисломолочных продуктах.

Безопасно ли давать детям кефир

Но поскольку есть спиртовое брожение, то в кефире есть определенное количество спирта. Но это количество очень небольшое. К примеру, в 200 граммах виноградного сока содержится больше спирта, чем в 200 граммах кефира.

Чтобы количество спирта в кефире стало опасным, этот продукт должен бродить несколько недель.

Вывод Коморовского: употребление кефира не принесет вреда ребенку, если следить за сроком годности.

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