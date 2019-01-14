Комаровский объяснил, как правильно мыть голову младенцу
Из-за того, что ребенок до года находится постоянно в шапочке, кожа головы потеет от перегрева. Именно поэтому задача родителей – смыть пот и кожные выделения.
Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.
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Это способ гигиенического ухода за кожей головы, к тому же, ежедневного ухода, который мы совершаем во время купания. Если же родители приучат ребенка к этой процедуре с первых недель жизни, то проблем с мытьем волос в старшем возрасте не возникнет.
Как часто нужно мыть голову младенцу
Прежде всего нужно учитывать индивидуальные особенности волос ребенка.
Как правильно мыть голову младенцу
Все зависит от места, где вы купаете ребенка. Если это маленькая ванная, то голова у него находится выше уровня воды, и главное при этом – хорошо увлажнить волосы. Если же вы купаєте малыша в большой ванне, то это происходит автоматически – из воды у младенца обычно торчат только нос и глаза, особенно если он плавает в специальной шапочке или круге для головы.
Как правильно мыть голову младенцу
Таким образом, уже сделан первый шаг – волосы смочили. После этого нужно моющее средство вылить в руку мамы или отца и намыливать им голову ребенка. При этом стоит сразу массировать кожу головы.
Комаровский убеждает, что несмотря на очень тонкую кожицу, мыть голову новорожденному нужно, родителям не стоит бояться того, что они могут ее повредить.
Если у ребенка нет волос на голове, ее все равно нужно мыть.
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