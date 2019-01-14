Комаровский объяснил, как правильно мыть голову младенцу

Из-за того, что ребенок до года находится постоянно в шапочке, кожа головы потеет от перегрева. Именно поэтому задача родителей – смыть пот и кожные выделения.

Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.

Читайте также: Комаровский рассказал, когда нужно укладывать детей спать

Это способ гигиенического ухода за кожей головы, к тому же, ежедневного ухода, который мы совершаем во время купания. Если же родители приучат ребенка к этой процедуре с первых недель жизни, то проблем с мытьем волос в старшем возрасте не возникнет.

Как часто нужно мыть голову младенцу

Прежде всего нужно учитывать индивидуальные особенности волос ребенка.

Впач Евгений Комаровский "Чем волосы толще и грубее, тем реже они нуждаются в мытье. Если мы возьмем волосы средней толщины и густоты, то мытье два, максимум три раза в неделю совершенно достаточно".

Как правильно мыть голову младенцу

Все зависит от места, где вы купаете ребенка. Если это маленькая ванная, то голова у него находится выше уровня воды, и главное при этом – хорошо увлажнить волосы. Если же вы купаєте малыша в большой ванне, то это происходит автоматически – из воды у младенца обычно торчат только нос и глаза, особенно если он плавает в специальной шапочке или круге для головы.



Как правильно мыть голову младенцу

Таким образом, уже сделан первый шаг – волосы смочили. После этого нужно моющее средство вылить в руку мамы или отца и намыливать им голову ребенка. При этом стоит сразу массировать кожу головы.

Врач Евгений Комаровский "Массаж кожи головы, поливание теплой водичкой выполняется практически с рождения. Третий шаг – поливание теплой водичкой и тщательное смывание моющего средства. Для этого используется теплая проточная вода: поливаем из кувшина, если купаем в маленькой ванне, и пользуемся душем, если моемся в большой, или тем же кувшином, набрав в него предварительно из ванны чистую теплую воду".

Комаровский убеждает, что несмотря на очень тонкую кожицу, мыть голову новорожденному нужно, родителям не стоит бояться того, что они могут ее повредить.

Если у ребенка нет волос на голове, ее все равно нужно мыть.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.