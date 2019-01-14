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      Комаровский объяснил, как правильно мыть голову младенцу

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      Как правильно мыть голову младенцу
      Как правильно мыть голову младенцу / Фото из свободных источников

      Из-за того, что ребенок до года находится постоянно в шапочке, кожа головы потеет от перегрева. Именно поэтому задача родителей – смыть пот и кожные выделения.

      Об этом пишет детский врач Евгений Комаровский на своем сайте.

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      Это способ гигиенического ухода за кожей головы, к тому же, ежедневного ухода, который мы совершаем во время купания. Если же родители приучат ребенка к этой процедуре с первых недель жизни, то проблем с мытьем волос в старшем возрасте не возникнет.

      Как часто нужно мыть голову младенцу

      Прежде всего нужно учитывать индивидуальные особенности волос ребенка.

       
      Впач Евгений Комаровский
      "Чем волосы толще и грубее, тем реже они нуждаются в мытье. Если мы возьмем волосы средней толщины и густоты, то мытье два, максимум три раза в неделю совершенно достаточно".

      Как правильно мыть голову младенцу

      Все зависит от места, где вы купаете ребенка. Если это маленькая ванная, то голова у него находится выше уровня воды, и главное при этом – хорошо увлажнить волосы. Если же вы купаєте малыша в большой ванне, то это происходит автоматически – из воды у младенца обычно торчат только нос и глаза, особенно если он плавает в специальной шапочке или круге для головы.

      Як правильно мити голову немовляті
      Как правильно мыть голову младенцу

      Таким образом, уже сделан первый шаг – волосы смочили. После этого нужно моющее средство вылить в руку мамы или отца и намыливать им голову ребенка. При этом стоит сразу массировать кожу головы.

       
      Врач Евгений Комаровский
      "Массаж кожи головы, поливание теплой водичкой выполняется практически с рождения. Третий шаг – поливание теплой водичкой и тщательное смывание моющего средства. Для этого используется теплая проточная вода: поливаем из кувшина, если купаем в маленькой ванне, и пользуемся душем, если моемся в большой, или тем же кувшином, набрав в него предварительно из ванны чистую теплую воду".

      Комаровский убеждает, что несмотря на очень тонкую кожицу, мыть голову новорожденному нужно, родителям не стоит бояться того, что они могут ее повредить.

      Если у ребенка нет волос на голове, ее все равно нужно мыть.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Уход за младенцами Дети
      Источник: 24 Канал
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