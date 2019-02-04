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      Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям

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      Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям
      Комаровский объяснил, какую воду лучше давать детям / hydralyte.com

      Главное требование к детской воде – безопасность. Оптимальной можно считать столовую минеральную воду нейтрального вкуса.

      Детский врач Евгений Комаровский отмечает, что безопасная вода – бутилированная.

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      Если говорить о специальной детской воде, то вы должны понимать, что не существует в природе таких млекопитающих, где взрослые и дети пьют разную воду.

      Найбезпечніша вода – бутильована
      Самая безопасная вода – бутилированная

      Все мы прекрасно понимаем, что в процессе производства именно детских товаров, все-таки и санитарные службы, и производители более бдительны, более контролируют качество. Именно поэтому, когда мы покупаем детскую минеральную воду, то понимаем, что она сертифицирована для детей и шансов на то, что она безопасна, гораздо больше.

       
      Врач Евгений Комаровский
      "Главное – когда вы даете специальную воду детям, то не стоит в любом случае такую воду греть. Но если у вас есть малейшие сомнения в качестве воды, какую вы даете детям, то такая вода подлежит обязательному кипячению в течение 1-2 минут".

      Если же родители используют любую воду, независимо от ее качества, для приготовления молочной смеси, то такую воду нужно обязательно кипятить.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Дети
      Источник: 24 Канал
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