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      Комаровский объяснил, когда детям нужно герметизировать зубы

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      Когда детям нужно герметизировать зубы
      Когда детям нужно герметизировать зубы / smileperfectors.com

      Дети, которые еще не научились ухаживать за полостью рта и чистить зубы, имеют больше шансов развития кариеса. И чтобы этого избежать, врачи прибегают к простой процедуре герметизации зубов.

      Об этом пишет врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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      Герметизация или запечатывание зубов – это способ укрепления постоянных зубов.

      Когда у ребенка появляются постоянные зубы (5-6 лет), то они обычно имеют тонкую эмаль. В это время у ребенка есть проблемы с гигиеной рта, то есть, он тщательно чистить зубы не умеет. Из-за этого возникает проблема. После появления первых постоянных зубов существует достаточно высокий риск развития кариеса.

      Постійні зуби мають тонку емаль

      Постоянные зубы имеют тонкую эмаль

      Для профилактики кариеса используют специальный раствор, который состоит из кальция и фосфора. Им обрабатывают первые постоянные зубы.

      Этот раствор действует определенное время и после этого стирается. И пока это время наступит, ребенок научится ухаживать за полостью рта. Комаровский отметил, что эту процедуру можно провести повторно.

      Врач отметил, что такой метод эффективным в профилактике кариеса.

      Герметизувати потрібно перші постійні зуби дітей

      Герметизировать нужно первые постоянные зубы детей

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Гигиена Дети
      Источник: 24 Канал
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