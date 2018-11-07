Комаровский объяснил, когда детям нужно герметизировать зубы

Дети, которые еще не научились ухаживать за полостью рта и чистить зубы, имеют больше шансов развития кариеса. И чтобы этого избежать, врачи прибегают к простой процедуре герметизации зубов.

Об этом пишет врач Евгений Комаровский на личном сайте.

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Герметизация или запечатывание зубов – это способ укрепления постоянных зубов.

Когда у ребенка появляются постоянные зубы (5-6 лет), то они обычно имеют тонкую эмаль. В это время у ребенка есть проблемы с гигиеной рта, то есть, он тщательно чистить зубы не умеет. Из-за этого возникает проблема. После появления первых постоянных зубов существует достаточно высокий риск развития кариеса.

Постоянные зубы имеют тонкую эмаль

Для профилактики кариеса используют специальный раствор, который состоит из кальция и фосфора. Им обрабатывают первые постоянные зубы.

Этот раствор действует определенное время и после этого стирается. И пока это время наступит, ребенок научится ухаживать за полостью рта. Комаровский отметил, что эту процедуру можно провести повторно.

Врач отметил, что такой метод эффективным в профилактике кариеса.

Герметизировать нужно первые постоянные зубы детей

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