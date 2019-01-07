Комаровский объяснил, почему нельзя проводить паровые ингаляции

Детский врач Евгений Комаровский отмечает, что суть паровой ингаляции – применение горячего пара. Но безопасны ли такие процедуры для детей?

Об этом он пишет на странице в Instagram.

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Паровые ингаляции применяются как с помощью специальных паровых ингаляторов, так и всякими разными народными методами, то есть, когда человек дышит над паром из овощей, которые сварены в кастрюле.

Врач Евгений Комаровский "Мое отношение к паровым ингаляциям резко отрицательное. Я видел в своей жизни такое количество ожогов и дыхательных путей, и вообще серьезных ожогов детей, которые связаны с тем, что на них перевернули кастрюльку".

Он считает, что родителей нужно строго наказывать за то, что позволили детям делать паровые ингаляции. Все потому, что чем младше ребенок, тем опаснее паровые ингаляции.

Врач назвал две основные причины, почему эти процедуры опасны:

1) существует риск ожога;



Комаровский назвал две основные причины, почему паровые ингаляции опасны:

2) под действием горячего пара, слизь, засохшая в дыхательных путях, набухает и может перекрывать дыхательные пути, и ребенок начинает задыхаться. Потому что у ребенка слабый кашлевой толчок и он не может избавиться от этой слизи.

Поэтому Комаровский посоветовал не проводить паровые ингаляции, вместо этого нужно проконсультироваться с медиком.

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