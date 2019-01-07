13:28
7 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Кремлевские шпили-вили. Псевдо добрые друзья
      Вєсті Кремля
      14:38, 6 января
      Вести. UA. Жир: Величайший шоумен Онуфрий. Новая жертва Гройсмана
      Вєсті.UA
      12:45, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Комаровский объяснил, почему нельзя проводить паровые ингаляции

      28 Читати новину українською
      Комаровский объяснил, почему нельзя проводить паровые ингаляции
      Комаровский объяснил, почему нельзя проводить паровые ингаляции / Фото из свободных источников

      Детский врач Евгений Комаровский отмечает, что суть паровой ингаляции – применение горячего пара. Но безопасны ли такие процедуры для детей?

      Об этом он пишет на странице в Instagram.

      Читайте также: Комаровский объяснил, с какого возраста девочкам можно носить каблуки

      Паровые ингаляции применяются как с помощью специальных паровых ингаляторов, так и всякими разными народными методами, то есть, когда человек дышит над паром из овощей, которые сварены в кастрюле.

       
      Врач Евгений Комаровский
      "Мое отношение к паровым ингаляциям резко отрицательное. Я видел в своей жизни такое количество ожогов и дыхательных путей, и вообще серьезных ожогов детей, которые связаны с тем, что на них перевернули кастрюльку".

      Он считает, что родителей нужно строго наказывать за то, что позволили детям делать паровые ингаляции. Все потому, что чем младше ребенок, тем опаснее паровые ингаляции.

      Врач назвал две основные причины, почему эти процедуры опасны:

      1) существует риск ожога;

      Комаровський назвав дві основні причини, чому парові інгаляції є небезпечними:
      Комаровский назвал две основные причины, почему паровые ингаляции опасны:

      2) под действием горячего пара, слизь, засохшая в дыхательных путях, набухает и может перекрывать дыхательные пути, и ребенок начинает задыхаться. Потому что у ребенка слабый кашлевой толчок и он не может избавиться от этой слизи.

      Поэтому Комаровский посоветовал не проводить паровые ингаляции, вместо этого нужно проконсультироваться с медиком.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Лечение Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      сегодня , 12:02 Веселая коляда: 5 текстов колядок на украинском языке
      10011
      Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      сегодня , 10:01 Поздравление с Рождеством для родных и друзей
      36186
      Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      сегодня , 09:01 Трамп – "не дорос", Уоррен – "не абориген", Уиллан – "не шпион" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 522
      Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      6 января , 22:00 Заява Зеленського, пропаганда від РФ та путінські плани щодо України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 2682
      Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      6 января , 20:04 Чем отличается католическое Рождество от православного: интересные факты
      Юліана Вінтюк 23098
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук