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      Комаровский объяснил, с какого возраста можно девочкам носить каблуки

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      С какого возраста можно девочкам носить каблуки
      С какого возраста можно девочкам носить каблуки / today.com

      Наблюдая за мамами, маленькие девочки начинают мерить их туфли на высоких каблуках, красуются перед зеркалом, после чего просят родителей купить им такую обувь.

      Детский врач Евгений Комаровский рассказал, когда можно покупать обувь на каблуках ребенку, говорится на личном сайте.

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      Он считает, что главная проблема для маленьких девочек, которые обувают туфли на высоком каблуке – это координация. В этих туфлях риск упасть, разбить себе голову, что-то вывихнуть или сломать достаточно высок.

      По мере того, как растет ребенок, риск упасть уменьшается, но риск растяжения связок, мышц, вывихов остается.

       
      Врач Евгений Комаровский
      “Исходя из того, что пока нога интенсивно растет, использование обуви на высоких каблуках несет достаточно серьезные риски. Поэтому не рекомендуют такую обувь носить девочкам до 12 лет”.

      В возрасте 14 лет – 16 лет можно постепенно увеличивать время пребывания в такой обуви.

      Дівчаткам можна носити взуття на підборах з 12 років
      Девочкам можно носить обувь на каблуках с 12 лет

      Евгений Комаровский считает, что самое главное в этом – чувство меры и здравого смысла. Если есть боли в ногах, дискомфорт, то пока рано носить такую обувь.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Дети Здоровье Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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