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Комаровский объяснил, в каких случаях нужно закалять горло

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Когда нужно закалять горло
Когда нужно закалять горло / tatertotspreschool.com

Иногда после употребления холодных напитков у ребенка или взрослого могут возникать неприятные ощущения и проблемы со здоровьем.

Врач Евгений Комаровский отметил, что не всегда ребенку нужно закалять горло.

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Если во время контакта с холодным у человека возникают проблемы, то стоит задуматься о закаливании.

Коли потрібно загартовувати горло
Когда нужно закалять горло

Врач объясняет, что закалять свое горло нужно в двух случаях:

– возникновение проблем со здоровьем (боль, дискомфорт, развитие воспалительных процессов) после поедания холодного.

– наличие хронического тонзиллита.

Если же у человека нет проблем с употреблением холодных напитков, то закаливание горла не нужно.

Загартовування горла
Закаливание горла

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Теги: Дети Здоровье Гигиена Доктор Евгений Комаровский Лечение
Источник: 24 Канал
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