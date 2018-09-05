Комаровский объяснил, в каких случаях нужно закалять горло
Иногда после употребления холодных напитков у ребенка или взрослого могут возникать неприятные ощущения и проблемы со здоровьем.
Врач Евгений Комаровский отметил, что не всегда ребенку нужно закалять горло.
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Если во время контакта с холодным у человека возникают проблемы, то стоит задуматься о закаливании.
Когда нужно закалять горло
Врач объясняет, что закалять свое горло нужно в двух случаях:
– возникновение проблем со здоровьем (боль, дискомфорт, развитие воспалительных процессов) после поедания холодного.
– наличие хронического тонзиллита.
Если же у человека нет проблем с употреблением холодных напитков, то закаливание горла не нужно.
Закаливание горла
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