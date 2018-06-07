Комаровский опроверг популярные мифы о защите от солнца

Известный врач Евгений Комаровский рассказал о наиболее распространенных мифах о защите от солнца, в которые верят украинцы.

Врач убежден, что человек может сгореть в пасмурный, ветреный и прохладный день, говорится на сайте.

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Все потому, что ультрафиолетовые излучения проникают через облака и могут быть более интенсивными, отражаясь от их нижней части.

Смуглые люди не находятся в группе меньшего риска развития рака кожи, чем другие. Поэтому им тоже необходима защита от солнца.

Принято считать, что солярий – это "базовый" способ получить загар, однако он не является менее безопасным, чем естественное УФ-излучение. Врач убеждает, что не существует безопасного способа получить загар.

Даже если косметика содержит УФ-фильтры, это не означает, что человеку не нужно наносить солнцезащитный крем. Однако все эти средства защищают кожу на непродолжительное время.

Комаровский заверил, что не все люди нуждаются в большом количестве солнца, чтобы избежать дефицита витамина D. Летом, чтобы поддерживать уровень витамина, необходимо проводить несколько минут на свежем воздухе.

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