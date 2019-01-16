Комаровский рассказал, как правильно измерить температуру в подмышечной области
В большинстве стран принято измерять температуру где угодно (во рту, в ухе, в заднем проходе), но только не в подмышке. Все потому, что измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуру, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов.
А вот в подмышечной области можно измерить фактически температуру кожи в области подмышечной впадины, пишет детский врач Евгений Комаровский.
Читайте также: Не только 36,6°C: врач назвала нормальную температуру тела у детей
Он отмечает, что уникальность именно измерения температуры под мышкой заключается в том, чтобы измерить температуру внутренних органов, прижав на 5 минут руку к туловищу.
Фактически нужно 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до "правильного" значения, а потом уже около 5 минут собственно на работу термометра.
Чтобы температура под мышкой поднялась до "правильного" значения, прижмите руку к туловищу
Комаровский советует придерживаться такого алгоритма действий:
1. Протереть (промокнуть) кожу в подмышке, чтобы она не была влажной.
2. Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать).
3. Оставить термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и извлекать термометр для удовлетворения собственного любопытства.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.