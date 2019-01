Комаровский рассказал, как правильно измерить температуру в подмышечной области

Почему авторы большинства заморских книг и учебников ничего не пишут про подмышечную температуру? Почему в большинстве стран ее принято измерять где угодно (во рту, в заднем проходе), но только не под мышкой? ⠀ Прежде всего потому, что, измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуры, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов, а подмышечная температура — это фактически температура кожи в области подмышечной впадины. ⠀ Но уникальность именно подмышечной температуры состоит в том, что нам не составляет никакого труда сделать так, что температура кожи будет близка (фактически идентична) температуре внутренних органов. Все, что для этого надо, — на 5 минут прижать руку к туловищу! ⠀ Еще раз, другими словами: ⠀ температура кожи в подмышечной впадине принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет. Если прижата хотя бы в течение пяти минут — всё в порядке, это уже та температура, которую можно измерять и которой можно доверять. ⠀ Неудивительно, что общепринятое время, необходимое для измерения подмышечной температуры, достаточно велико — целых 10 минут. ⠀ Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до «правильного» значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра. ⠀ Для того чтобы правильно измерить подмышечную температуру, следует: ⠀ 1. Протереть (промокнуть) кожу под мышкой, чтобы она не была влажной. ⠀ 2. Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать). ⠀ 3. Засунуть термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #температура #термометр

