Комаровский рассказал, как правильно измерить температуру в подмышечной области

В большинстве стран принято измерять температуру где угодно (во рту, в ухе, в заднем проходе), но только не в подмышке. Все потому, что измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуру, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов.

А вот в подмышечной области можно измерить фактически температуру кожи в области подмышечной впадины, пишет детский врач Евгений Комаровский.

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Он отмечает, что уникальность именно измерения температуры под мышкой заключается в том, чтобы измерить температуру внутренних органов, прижав на 5 минут руку к туловищу.

Врач Евгений Комаровский “Температура кожи в подмышечной впадине принципиально зависит от того, или рука прижата к туловищу, или нет. Если прижать ее хотя бы в течение пяти минут – все в порядке, это уже та температура, которую можно измерить и которой можно доверять. Неудивительно, что общепринятое время, необходимое для измерения температуры в этом участке, достаточно большое – 1 0 минут”.

Фактически нужно 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до "правильного" значения, а потом уже около 5 минут собственно на работу термометра.

Чтобы температура под мышкой поднялась до "правильного" значения, прижмите руку к туловищу

Комаровский советует придерживаться такого алгоритма действий:

1. Протереть (промокнуть) кожу в подмышке, чтобы она не была влажной.

2. Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать).

3. Оставить термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и извлекать термометр для удовлетворения собственного любопытства.

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