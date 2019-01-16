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      Комаровский рассказал, как правильно измерить температуру в подмышечной области

      74 Читати новину українською
      Как измерить температуру у ребенка под мышкой
      Как измерить температуру у ребенка под мышкой / thebump.com

      В большинстве стран принято измерять температуру где угодно (во рту, в ухе, в заднем проходе), но только не в подмышке. Все потому, что измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуру, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов.

      А вот в подмышечной области можно измерить фактически температуру кожи в области подмышечной впадины, пишет детский врач Евгений Комаровский.

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      Он отмечает, что уникальность именно измерения температуры под мышкой заключается в том, чтобы измерить температуру внутренних органов, прижав на 5 минут руку к туловищу.

       
      Врач Евгений Комаровский
      “Температура кожи в подмышечной впадине принципиально зависит от того, или рука прижата к туловищу, или нет. Если прижать ее хотя бы в течение пяти минут – все в порядке, это уже та температура, которую можно измерить и которой можно доверять. Неудивительно, что общепринятое время, необходимое для измерения температуры в этом участке, достаточно большое – 10 минут”.

      Фактически нужно 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до "правильного" значения, а потом уже около 5 минут собственно на работу термометра.

      Щоб температура під пахою піднялася до

      Чтобы температура под мышкой поднялась до "правильного" значения, прижмите руку к туловищу

      Комаровский советует придерживаться такого алгоритма действий:

      1. Протереть (промокнуть) кожу в подмышке, чтобы она не была влажной.

      2. Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать).

      3. Оставить термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и извлекать термометр для удовлетворения собственного любопытства.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Почему авторы большинства заморских книг и учебников ничего не пишут про подмышечную температуру? Почему в большинстве стран ее принято измерять где угодно (во рту, в заднем проходе), но только не под мышкой? ⠀ Прежде всего потому, что, измеряя оральную (во рту) и ректальную (в прямой кишке) температуры, мы фактически измеряем температуру тела, температуру внутренних органов, а подмышечная температура — это фактически температура кожи в области подмышечной впадины. ⠀ Но уникальность именно подмышечной температуры состоит в том, что нам не составляет никакого труда сделать так, что температура кожи будет близка (фактически идентична) температуре внутренних органов. Все, что для этого надо, — на 5 минут прижать руку к туловищу! ⠀ Еще раз, другими словами: ⠀ температура кожи в подмышечной впадине принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет. Если прижата хотя бы в течение пяти минут — всё в порядке, это уже та температура, которую можно измерять и которой можно доверять. ⠀ Неудивительно, что общепринятое время, необходимое для измерения подмышечной температуры, достаточно велико — целых 10 минут. ⠀ Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до «правильного» значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра. ⠀ Для того чтобы правильно измерить подмышечную температуру, следует: ⠀ 1. Протереть (промокнуть) кожу под мышкой, чтобы она не была влажной. ⠀ 2. Прижать руку ребенка к туловищу на 5 минут (обнять, запеленать). ⠀ 3. Засунуть термометр еще примерно на 5 минут, в течение которых категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства. ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #температура #термометр

      A post shared by Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy) on

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      Теги: Здоровье Доктор Евгений Комаровский Дети
      Источник: 24 Канал
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