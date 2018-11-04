Комаровский рассказал, когда действительно нужно пить антибиотики
Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал болезни, во время которых следует принимать антибиотики.
Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, где опубликовал таблицу с перечнем наиболее распространенных в осенне-зимний период болезней.
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В частности, антибиотики следует назначать пациенту при:
- коклюше;
- ангине;
- инфекциях мочевыводящих путей.
А вот принимать антибиотики не стоит при:
- простуде;
- насморке;
- бронхите;
- гриппе;
- "красном горле".
В таких случаях антибиотики не стоит пить, ведь причиной заболевания являются вирусы, а не бактерии.
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