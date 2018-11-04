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      Комаровский рассказал, когда действительно нужно пить антибиотики

      106 Читати новину українською
      Когда нужно пить антибиотики
      Когда нужно пить антибиотики / habr.com

      Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал болезни, во время которых следует принимать антибиотики.

      Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, где опубликовал таблицу с перечнем наиболее распространенных в осенне-зимний период болезней.

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      В частности, антибиотики следует назначать пациенту при:

      - коклюше;
      - ангине;
      - инфекциях мочевыводящих путей.

      А вот принимать антибиотики не стоит при:

      - простуде;
      - насморке;
      - бронхите;
      - гриппе;
      - "красном горле".

      В таких случаях антибиотики не стоит пить, ведь причиной заболевания являются вирусы, а не бактерии.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Здоровье Доктор Евгений Комаровский Медицина Лечение
      Источник: 24 Канал
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