Комаровский рассказал, когда действительно нужно пить антибиотики

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал болезни, во время которых следует принимать антибиотики.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, где опубликовал таблицу с перечнем наиболее распространенных в осенне-зимний период болезней.

Читайте также: Если не антибиотики: Супрун рассказала, чем лечить простуду

В частности, антибиотики следует назначать пациенту при:

- коклюше;

- ангине;

- инфекциях мочевыводящих путей.

А вот принимать антибиотики не стоит при:

- простуде;

- насморке;

- бронхите;

- гриппе;

- "красном горле".

В таких случаях антибиотики не стоит пить, ведь причиной заболевания являются вирусы, а не бактерии.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.