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      Комаровский рассказал, когда нужно укладывать детей спать

      101 Читати новину українською
      Когда нужно укладывать детей спать
      Когда нужно укладывать детей спать / verywellfamily.com

      Сон имеет большое значение для физического, когнитивного и эмоционального развития малыша. Поэтому, чтобы воспитать здорового ребенка, родителям необходимо тщательно следить за графиком его сна.

      Украинский детский врач Евгений Комаровский рассказал, что нужно сделать перед сном и когда лучше укладывать ребенка спать, говорится в сообщении в Instagram.

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      Врач советует перед сном делать ребенку массаж, гимнастику. Также стоит искупать ребенка, сделать все гигиенические процедуры и покормить.
      После этого можно всей семьей ложиться спать.

      Относительно времени, то врач Евгений Комаровский считает, что нет определенного промежутка времени, когда ребенка правильно укладывать спать, несмотря на то, что бытует мнение, что полезно укладывать детей в 21:00 или 22:00. Все это мифы, которые не подкреплены фактами.

       
      Врач Евгений Комаровский
      “Полезно укладывать ребенка, когда это удобно родителям. И если родителям на работу к 10:00, то ребенка нужно купать в 24:00, чтобы всем вместе заснуть”.

      Комаровский отмечает, что с самого рождения ребенок должен жить интересами семьи, подчинять свой режим режиму интересов семьи.

      via GIPHY

      Он убеждает: правильное время детского ночного сна – это время, когда максимально комфортно и удобно спать маме и папе.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Доктор Евгений Комаровский
      Источник: 24 Канал
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