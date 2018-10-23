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      Комедия "Бешеная свадьба" установила кассовый рекорд в украинском кино

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      Комедия "Бешеная свадьба" установила рекорд
      Комедия "Бешеная свадьба" установила рекорд / Кадр из видео

      Украинская комедия "Бешеная свадьба" побила кассовый рекорд в украинском кино за три недели проката. Предыдущий рекорд принадлежал мультфильму "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".

      Фильм собрал 40 040 939 гривен на третьей неделе проката в кинотеатрах Украины. Ленту посмотрели почти 500 тысяч зрителей. Об этом сообщила продюсер фильма Ирина Костюк.

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      "Бешеная свадьба" – это дебютная работа телеведущего и шоумена Юрия Горбунова, который также выступил как продюсер.

      Трейлер фильма "Бешеная свадьба": смотрите видео

      О чем фильм "Бешеная свадьба"?
      Лента рассказывает, как директор провинциального краеведческого музея Василий Середюк обеспечил своей дочери обучение во Франции. Она встретила парня, который сделал ей предложение. Свадьбу пара решила провести на родине девушки. После того, как отец Василий увидел будущего зятя, решил "организовать свадьбу так, чтобы она не состоялась". Главные роли в фильме исполняют Назар Заднепровский, Полина Василина, Джимми Воха-Воха, а также сам Юрий Горбунов. Кроме того, в эпизодических ролях появляются Потам, Monatik, Олег Винник.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Кино
      Источник: 24 Канал
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