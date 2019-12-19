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      Комедія про війну "Наші котики", або Гумор як спосіб реабілітації

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      Як сміятися смерті в обличчя / НВ

      Від початку виникнення ідеї сценарію і досі авторів фільму періодично запитують: навіщо знімати комедію про війну? Якщо коротко – тому що гумор допомагає подолати страх і стигматизацію, пояснити складні речі доступно, а також пережити справді темні часи.

      Неполіткоректна патріотична комедія – новий жанр для українського кінематографа. Саме в цьому жанрі "Наші котики" вийдуть на великі екрани вже 30 січня. Кіно про українських добровольців, які пішли захищати нашу країну від російських окупантів. Без пафосу, зате з гумором.

      Читайте також: Зеленський підписав закон про особливий статус Донбасу

      Від початку виникнення ідеї сценарію і досі авторів фільму періодично запитують: навіщо знімати комедію про війну? Якщо коротко – тому що гумор допомагає подолати страх і стигматизацію, пояснити складні речі доступно, а також пережити справді темні часи.

      Сміятися над смертю та смерті в обличчя – два абсолютно різних явища. Війна вчить усіх нас цінувати гідність, свободу та життя, як ніколи до цього. Але також війна – це завжди ризик і страх, пережити які допомагають гумор та сміх.

      Багато ветеранів, повертаючись з війни, майже не говорять про цей досвід з рідними та друзями. Лише з побратимами та тими, хто також був на фронті. Така ситуація не тільки в Україні, а й в інших країнах. Один з методів повертати ветеранів до цивільного життя – залучати їх до творчості. У США колишні військові беруть участь у театральних виставах та "відкритому мікрофоні". У нас теж є схожі проєкти. Наприклад, проєкт Project"W" Veterans, Volunteers and William. Це театр, в якому ветерани та волонтери показують незвичайну п'єсу за Шекспіром, використовуючи класний гумор також.

      Читайте більше аргументів про гумор як спосіб реабілітації та про те, чому я стала однією з продюсерів "Наших котиків" в колонці для НВ.

      А також вподобайте сторінку Наші Котики / Lethal Kittens, аби не пропустити новини про кіно.

      Автор: Уляна Супрун
      Джерело: Facebook

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Публикации Кино Ульяна Супрун
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