Комендантский час и усиление карантина: как реагируют львовяне – видео

В западных регионах Украины, в частности на Львовщине могут ввести новые карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Что об этом думают местные жители – читайте дальше.

10 марта в центре города довольно пусто, людей и машин – мало. Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

Обратите внимание Комендантский час на Львовщине: что известно о новых ограничениях

Накануне председатель Львовской ОГА Максим Козицкий призвал в период с 13:00 субботы и до 6:00 понедельника воздержаться от пребывания на улице и в общественных местах. Подобные рекомендации действовали на прошлых выходных в Черновцах.

Справка. По состоянию на 10 апреля во Львовской области подтвердили 82 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 3 пациента.

Львовяне по-разному реагируют на вероятные ограничения. Есть такие, которые считают – объявлять их рано, ведь пика заболевания еще нет. Часть же обещает придерживаться рекомендаций. Однако не верит, что большинство людей будет оставаться дома.

Что думают львовяне о новых ограничениях: смотрите видео

Отметим, что пока эти призывы не имеют никакой юридической силы. Это лишь рекомендации, направленные к сознанию людей. В то же время в полицию области никаких приказов не поступало. Правоохранители уверяют, что их никто не предупреждал о новых ограничениях.

Введение комендантского часа на Западе: что известно?

Кабмин рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Комендантский час могут ввести на выходных. Об этом после совещания с премьер-министром рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Отдельно он подчеркнул, что городским главам сообщили о продлении карантина до начала мая. Правда, число премьер не уточнил.



Ранее о возможном введении комендантского часа заявляли в Офисе Президента. Так, на сайте главы государства сообщали, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".