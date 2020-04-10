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      Комендантский час и усиление карантина: как реагируют львовяне – видео

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      Кабмін може ввести посилені обмеження на Заході / dilo.net.ua

      В западных регионах Украины, в частности на Львовщине могут ввести новые карантинные ограничения из-за распространения COVID-19. Что об этом думают местные жители – читайте дальше.

      10 марта в центре города довольно пусто, людей и машин – мало. Об этом в прямом эфире сообщил корреспондент 24 канала.

      Обратите внимание Комендантский час на Львовщине: что известно о новых ограничениях

      Накануне председатель Львовской ОГА Максим Козицкий призвал в период с 13:00 субботы и до 6:00 понедельника воздержаться от пребывания на улице и в общественных местах. Подобные рекомендации действовали на прошлых выходных в Черновцах.

      Справка. По состоянию на 10 апреля во Львовской области подтвердили 82 случая заражения коронавирусом. От недуга умерли 3 пациента.

      Львовяне по-разному реагируют на вероятные ограничения. Есть такие, которые считают – объявлять их рано, ведь пика заболевания еще нет. Часть же обещает придерживаться рекомендаций. Однако не верит, что большинство людей будет оставаться дома.

      Что думают львовяне о новых ограничениях: смотрите видео

      Отметим, что пока эти призывы не имеют никакой юридической силы. Это лишь рекомендации, направленные к сознанию людей. В то же время в полицию области никаких приказов не поступало. Правоохранители уверяют, что их никто не предупреждал о новых ограничениях.

      Введение комендантского часа на Западе: что известно?
      Кабмин рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Комендантский час могут ввести на выходных. Об этом после совещания с премьер-министром рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Отдельно он подчеркнул, что городским главам сообщили о продлении карантина до начала мая. Правда, число премьер не уточнил.

      Ранее о возможном введении комендантского часа заявляли в Офисе Президента. Так, на сайте главы государства сообщали, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

      Автор: Андрей Костюк, Ирина Буртык
      Теги: Новости Украины Новости Львова Карантин в Украине 2020
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