Комендантский час на Львовщине: что известно о новых ограничениях

Правительство введет новые усиленные ограничения в западных регионах Украины, в частности на Львовщине. Жесткие меры могут касаться и Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

О новых ограничениях во Львовской области журналистам 24 канала рассказал источник во Львовской ОГА. В то же время в полицию области пока никаких приказов не поступало. Правоохранители уверяют, что их никто не предупреждал о новых ограничениях.

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Усиление карантина на Львовщине: главное

Введение строгого контроля силовиков. Речь идет об усиленном контроле правоохранителей за соблюдением выполнения условий карантина.

Ограничения будут действовать на период выходных с 13 часов субботы до 6 утра понедельника.

Усиление контроля за передвижением автотранспорта

Измерение температуры тела путешествующих на границе Львовской области с субботы и до завершения карантина.

Ранее председатель Львовской ОГА на своей фейсбук странице подтвердил анонсированные ограничения.

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Что известно о введении комендантского часа на Западе Украины

Кабинет Министров Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Комендантский час могут ввести на выходных. Об этом после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Отдельно Марцинкив отметил, что мэрам сообщили о продлении карантина до начала мая. Правда, число премьер не уточнил.

Ранее о возможном введении комендантского часа заявляли в Офисе Президента. Так, на сайте главы государства сообщали, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где введено чрезвычайное положение. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечернее и ночное период времени.