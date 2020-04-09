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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Комендантский час на Львовщине: что известно о новых ограничениях

      - Читати новину українською
      На Львовщине усилят карантин / 057.ua

      Правительство введет новые усиленные ограничения в западных регионах Украины, в частности на Львовщине. Жесткие меры могут касаться и Ивано-Франковской и Тернопольской областей.

      О новых ограничениях во Львовской области журналистам 24 канала рассказал источник во Львовской ОГА. В то же время в полицию области пока никаких приказов не поступало. Правоохранители уверяют, что их никто не предупреждал о новых ограничениях.

      Рекомендуем ознакомиться Правительство может ввести комендантский час в западных областях: перечень и детали

      Усиление карантина на Львовщине: главное

      • Введение строгого контроля силовиков. Речь идет об усиленном контроле правоохранителей за соблюдением выполнения условий карантина.
      • Ограничения будут действовать на период выходных с 13 часов субботы до 6 утра понедельника.
      • Усиление контроля за передвижением автотранспорта
      • Измерение температуры тела путешествующих на границе Львовской области с субботы и до завершения карантина.

      Ранее председатель Львовской ОГА на своей фейсбук странице подтвердил анонсированные ограничения.

      Смотрите видео обращения Максима Козицкого:

      Что известно о введении комендантского часа на Западе Украины

      • Кабинет Министров Украины рассматривает возможность введения комендантского часа в некоторых регионах из-за распространения COVID-19. Комендантский час могут ввести на выходных. Об этом после совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
      • Отдельно Марцинкив отметил, что мэрам сообщили о продлении карантина до начала мая. Правда, число премьер не уточнил.
      • Ранее о возможном введении комендантского часа заявляли в Офисе Президента. Так, на сайте главы государства сообщали, что жители Черновицкой и Тернопольской областей "положительно отреагировали на дополнительную карантинную рекомендацию оставаться дома на выходных – с 13:00 субботы до 6:00 понедельника".

      Что такое комендантский час?Это запрет находиться на улице и в общественных местах в определенные часы в пределах населенного пункта или страны, где введено чрезвычайное положение. Чаще всего запрет выходить на улицу распространяется на вечернее и ночное период времени.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Полиция Новости Львова
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