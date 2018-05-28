Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест
Лето уже совсем близко, осталось каких-то несколько дней. Все начали активно планировать отпуск.
Журналисты 24 канала подобрали лучшие варианты бюджетного отдыха для семьи с детьми в Украине.
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Затока
Цена на жилье: от 500-700 грн за номер с удобствами.
Проезд из Одессы: автобусом 1,5-2 часа от ж/д вокзала; своим авто приблизительно 1 час; электричкой до Белгород-Днестровского в течение часа.
Это место несколько лет назад кардинально улучшили. Теперь Затока – прекрасный вариант для семейного отдыха на море.
Поселок Затока расположен между Черным морем и Днестровским лиманом в 50 километрах от Одессы на тоненьком клочке земли, шириной всего от 60 метров до 1 километра. Затока делится на несколько территориальных районов (станций):
- Каролино-Бугаз
- Лиманская
- Дружба
- Морская
- Сонячна
Море здесь достаточно чистое, а пляжи – из мелкого песка. Подойдет как для тех родителей, которые любят понежиться с детьми под солнцем, но при этом минимально двигаться, так и для тех, кто не может усидеть на месте и все время хочет путешествовать. Из активных занятий здесь есть ночная и дневная рыбалка, виндсерфинг, дайвинг, можно попробовать полетать на параплане и парашюте, покататься на катере, съездить на экскурсию в Днестровский лиман, посетить "Шабские вина" (только для взрослых), или же просто посетить соседнюю Одессу.
Если вы путешествуете на собственном авто, возле Каролино-Бугаз растут целые плантации арбузов и дынь (на заметку августовским отдыхающим).
Коблево
Цены на жилье: от 600 грн за номер с удобствами. Детей в возрасте до 6 лет, обычно, селят бесплатно.
Как доехать: Коблево расположен в 50 км от Одессы и 80 км от Николаева.
Коблево расположен в Николаевской области за несколько километров от одноименного поселка. На этом курорте одновременно может отдыхать около 25 тысяч туристов. Что очень важно для родителей – на территории курорта вообще нет промышленной зоны.
А вот в селе расположился еще один винный завод "Коблево", из-за чего, собственно, вся территория окружена виноградниками. А на территории курорта есть сосновый бор, что тоже создает дополнительную пользу для здоровья отдыхающих.
Пляж в Коблево тянется на 6 километров, и весь в мелком чистом песке, что также удобно для деток, ведь так весело на берегу моря строить песочные замки. Вход в море плавный.
Из развлечений здесь вы найдете дельфинарий и аквапарк, которые не оставят равнодушными ни одного ребенка. Для всей семьи будут интересны прогулки по морю на яхтах и катамаранах, водных мотоциклах. Также здесь есть луна-парк, много кафешек и ресторанов, для привередливых организовывают много экскурсий на любой вкус и кошелек.
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Озеро Синевир
Цена проживания: от 400 грн за номер.
Как добраться: из Львова, Ивано-Франковска или Мукачево.
Совет 1: не слушайте местных, которые любезно подсказывают вам дорогу (в 8 случаях из 10 они вас завезут не туда). Лучше перед поездкой скачать на телефон карту, которая работает без подключения к интернету.
Совет 2: обязательно возьмите с собой дождевики, ведь в горах погода очень переменчива.
Невероятная красота посреди Карпат – это об озере Синевир. Правда, искупаться здесь не получится. Это запрещено, как и ловля рыбы. Зато здесь можно прокатиться по озеру на плоту, покормить рыб (которых очень много), купить различные сорта меда и карпатского вина. Прогуляться по горным тропинкам и подышать таким полезным и чистым воздухом. Кстати, вход к озеру платный – 21 грн со взрослого и 6 грн со школьников и студентов.
Остановиться можно возле озера, или в соседних городках и селах. Межгорье – один из лучших вариантов: цена – качество – близость к озеру.
Возле Синевира также расположен реабилитационный Центр бурых медведей. Там их спасают от плохих условий проживания в цирках, злых хозяев и других проблем. Их откармливают и они превращаются в сытых и довольных косолапых красавцев. Такая экскурсия будет поучительной для детей.
Но что может быть лучше гор? Рядом с озером расположены такие горные массивы как Бескиды, Боржава, гора Пикуй и другие. Но идти в поход лучше все же с детьми старшими, ведь маленькие, хоть и непоседливые, но быстро утомляются. Для них лучший вариант отдыха – недолгие прогулки с возможностью посидеть или проехаться машиной.
От Межгорья также довольно близко расположен водопад Шипот. Это один из самых высоких водопадов Карпат. Кстати, в начале июля здесь традиционно проходит фестиваль представителей неформальных культур, который имеет одноименное название.
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Шацкие озера
Жилье: от 500 грн за номер
Как доехать: лучше всего путешествовать на собственном авто. Координаты GPS: 51°29’48”N 23°50’20”E.
Совет: не забудьте взять с собой все возможные средства от комаров, ведь здесь они особенно активны.
На самом деле, Шацкие озера – это придуманное общее название для 24-х озер на Волыни. Каждое из них по своему интересное и уникальное. Озеро Свитязь (его еще называют "Украинским Байкалом") наиболее разрекламированное для отдыха. Но другие – ничем не хуже.
В озерах плавает большое разнообразие рыбы и раки, которых можно вылавливать и жарить или варить на ужин. Еще здесь можно понаблюдать за животными и растениями, которые занесены в "Красную книгу".
Для ценителей природы здесь можно поставить палатки. Кто же любит более комфортные условия, можно снять жилье.
Из развлечений будут интересны экскурсии на внедорожнике, велосипедах, байдарках, яхтах и лодках. На самом деле, это прекрасное место для тех, кто устал от будничной суеты и постоянного контакта с бесконечным количеством людей и техники. Именно здесь вы можете просто провести время с семьей, никуда не спеша.
Миргород
Цены на жилье: от 500 грн с человека (не за номер!), но в Миргороде всегда можно снять квартиру посуточно от 200 грн за сутки.
Как добраться: быстрее всего экспрессом (200 – 400 грн), или поездом из Киева (100 – 400 грн).
Совет: не пренебрегайте экскурсией в Опошню.
Миргород – небольшой город на Полтавщине, описание которого мы периодически встречаем в украинской литературе. Здесь можно не только отдохнуть всей семьей, но и полечиться. Санатории Миргорода открыты для гостей на протяжении всего года. Гости города могут и в бассейнах поплавать, и понежиться в саунах, и водички целебной попить, и на речке позагорать.
Но самое ценное в Миргороде, наверное, даже не это. Отсюда на машине можно доехать до интересных исторических мест Украины. Конечно, это в первую очередь Полтава – город, где зародилась литературная украинская речь.
Недалеко от Миргорода находится знаменитая Сорочинская ярмарка, село Диканька, о котором писал Гоголь, заброшенный особняк Муравьевых-Апостолових.
А еще что интересного – то это фестиваль в Опошне. Это село, переполнено произведениями гончарного искусства. Представляете? Все село заложенное большими и малыми скульптурами. Этому селу уже 9 веков, издавна оно считается казацким.
А с 1999 года каждую первую неделю июля в Опошне проводят фестиваль-ярмарку гончарного искусства "Сдвиг". Сюда действительно стоит приехать с детьми. Вы сможете семьей полепить из глины, а дети поиграют свистульками.
Опошня – мекка украинского гончарства
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