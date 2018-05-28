Комфортный отдых для всей семьи в Украине: топ-5 мест

Лето уже совсем близко, осталось каких-то несколько дней. Все начали активно планировать отпуск.

Журналисты 24 канала подобрали лучшие варианты бюджетного отдыха для семьи с детьми в Украине.

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Затока

Цена на жилье: от 500-700 грн за номер с удобствами.

Проезд из Одессы: автобусом 1,5-2 часа от ж/д вокзала; своим авто приблизительно 1 час; электричкой до Белгород-Днестровского в течение часа.



Затока

Это место несколько лет назад кардинально улучшили. Теперь Затока – прекрасный вариант для семейного отдыха на море.

Поселок Затока расположен между Черным морем и Днестровским лиманом в 50 километрах от Одессы на тоненьком клочке земли, шириной всего от 60 метров до 1 километра. Затока делится на несколько территориальных районов (станций):

Каролино-Бугаз

Лиманская

Дружба

Морская

Сонячна

Море здесь достаточно чистое, а пляжи – из мелкого песка. Подойдет как для тех родителей, которые любят понежиться с детьми под солнцем, но при этом минимально двигаться, так и для тех, кто не может усидеть на месте и все время хочет путешествовать. Из активных занятий здесь есть ночная и дневная рыбалка, виндсерфинг, дайвинг, можно попробовать полетать на параплане и парашюте, покататься на катере, съездить на экскурсию в Днестровский лиман, посетить "Шабские вина" (только для взрослых), или же просто посетить соседнюю Одессу.

Если вы путешествуете на собственном авто, возле Каролино-Бугаз растут целые плантации арбузов и дынь (на заметку августовским отдыхающим).

Коблево



Цены на жилье: от 600 грн за номер с удобствами. Детей в возрасте до 6 лет, обычно, селят бесплатно.

Как доехать: Коблево расположен в 50 км от Одессы и 80 км от Николаева.



Море в Коблево

Коблево расположен в Николаевской области за несколько километров от одноименного поселка. На этом курорте одновременно может отдыхать около 25 тысяч туристов. Что очень важно для родителей – на территории курорта вообще нет промышленной зоны.

А вот в селе расположился еще один винный завод "Коблево", из-за чего, собственно, вся территория окружена виноградниками. А на территории курорта есть сосновый бор, что тоже создает дополнительную пользу для здоровья отдыхающих.

Пляж в Коблево тянется на 6 километров, и весь в мелком чистом песке, что также удобно для деток, ведь так весело на берегу моря строить песочные замки. Вход в море плавный.

Из развлечений здесь вы найдете дельфинарий и аквапарк, которые не оставят равнодушными ни одного ребенка. Для всей семьи будут интересны прогулки по морю на яхтах и катамаранах, водных мотоциклах. Также здесь есть луна-парк, много кафешек и ресторанов, для привередливых организовывают много экскурсий на любой вкус и кошелек.

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Озеро Синевир

Цена проживания: от 400 грн за номер.

Как добраться: из Львова, Ивано-Франковска или Мукачево.

Совет 1: не слушайте местных, которые любезно подсказывают вам дорогу (в 8 случаях из 10 они вас завезут не туда). Лучше перед поездкой скачать на телефон карту, которая работает без подключения к интернету.

Совет 2: обязательно возьмите с собой дождевики, ведь в горах погода очень переменчива.



Озеро Синевир в Карпатах

Невероятная красота посреди Карпат – это об озере Синевир. Правда, искупаться здесь не получится. Это запрещено, как и ловля рыбы. Зато здесь можно прокатиться по озеру на плоту, покормить рыб (которых очень много), купить различные сорта меда и карпатского вина. Прогуляться по горным тропинкам и подышать таким полезным и чистым воздухом. Кстати, вход к озеру платный – 21 грн со взрослого и 6 грн со школьников и студентов.

Остановиться можно возле озера, или в соседних городках и селах. Межгорье – один из лучших вариантов: цена – качество – близость к озеру.

Возле Синевира также расположен реабилитационный Центр бурых медведей. Там их спасают от плохих условий проживания в цирках, злых хозяев и других проблем. Их откармливают и они превращаются в сытых и довольных косолапых красавцев. Такая экскурсия будет поучительной для детей.

Но что может быть лучше гор? Рядом с озером расположены такие горные массивы как Бескиды, Боржава, гора Пикуй и другие. Но идти в поход лучше все же с детьми старшими, ведь маленькие, хоть и непоседливые, но быстро утомляются. Для них лучший вариант отдыха – недолгие прогулки с возможностью посидеть или проехаться машиной.



Полонина Боржавы

От Межгорья также довольно близко расположен водопад Шипот. Это один из самых высоких водопадов Карпат. Кстати, в начале июля здесь традиционно проходит фестиваль представителей неформальных культур, который имеет одноименное название.



Водопад Шипот

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Шацкие озера

Жилье: от 500 грн за номер

Как доехать: лучше всего путешествовать на собственном авто. Координаты GPS: 51°29’48”N 23°50’20”E.

Совет: не забудьте взять с собой все возможные средства от комаров, ведь здесь они особенно активны.



Шацкие озера

На самом деле, Шацкие озера – это придуманное общее название для 24-х озер на Волыни. Каждое из них по своему интересное и уникальное. Озеро Свитязь (его еще называют "Украинским Байкалом") наиболее разрекламированное для отдыха. Но другие – ничем не хуже.

В озерах плавает большое разнообразие рыбы и раки, которых можно вылавливать и жарить или варить на ужин. Еще здесь можно понаблюдать за животными и растениями, которые занесены в "Красную книгу".

Для ценителей природы здесь можно поставить палатки. Кто же любит более комфортные условия, можно снять жилье.



Озеро Свитязь, закат

Из развлечений будут интересны экскурсии на внедорожнике, велосипедах, байдарках, яхтах и лодках. На самом деле, это прекрасное место для тех, кто устал от будничной суеты и постоянного контакта с бесконечным количеством людей и техники. Именно здесь вы можете просто провести время с семьей, никуда не спеша.

Миргород

Цены на жилье: от 500 грн с человека (не за номер!), но в Миргороде всегда можно снять квартиру посуточно от 200 грн за сутки.

Как добраться: быстрее всего экспрессом (200 – 400 грн), или поездом из Киева (100 – 400 грн).

Совет: не пренебрегайте экскурсией в Опошню.



Лечебные воды в Миргороде

Миргород – небольшой город на Полтавщине, описание которого мы периодически встречаем в украинской литературе. Здесь можно не только отдохнуть всей семьей, но и полечиться. Санатории Миргорода открыты для гостей на протяжении всего года. Гости города могут и в бассейнах поплавать, и понежиться в саунах, и водички целебной попить, и на речке позагорать.

Но самое ценное в Миргороде, наверное, даже не это. Отсюда на машине можно доехать до интересных исторических мест Украины. Конечно, это в первую очередь Полтава – город, где зародилась литературная украинская речь.

Недалеко от Миргорода находится знаменитая Сорочинская ярмарка, село Диканька, о котором писал Гоголь, заброшенный особняк Муравьевых-Апостолових.

А еще что интересного – то это фестиваль в Опошне. Это село, переполнено произведениями гончарного искусства. Представляете? Все село заложенное большими и малыми скульптурами. Этому селу уже 9 веков, издавна оно считается казацким.

А с 1999 года каждую первую неделю июля в Опошне проводят фестиваль-ярмарку гончарного искусства "Сдвиг". Сюда действительно стоит приехать с детьми. Вы сможете семьей полепить из глины, а дети поиграют свистульками.



Опошня – мекка украинского гончарства

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