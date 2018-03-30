Комиссия Киевсовета просит ВР ускорить принятие законопроекта по деятельности "Киевтеплоэнерго"

Комиссия Киевсовета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса обратилась к Верховной Раде Украины с просьбой ускорить рассмотрение и принятие проекта Закона "О внесении изменений к некоторых законодательных актах Украины" (относительно изменения права собственности и особенности правопреемства в сфере энергоснабжения) № 8012 от 07.02.2018.

Соответствующее письмо направлено сегодня на имя председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

При условии принятия законопроекта коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сможет обеспечить стабильное тепло - и водоснабжение после завершения сделки с ПАО "Киевэнерго". Документ предоставляет предприятию правовые основания осуществлять хозяйственную деятельность, используя лицензии ПАО "Киевэнерго". Ведь процедура получения в НКРЕКП лицензий может занять несколько месяцев и требует от предприятия данных и показателей, которые можно получить только после фактического начала работы.

Напомним, что согласно решению Киевского городского совета 27 апреля 2018 года прекращается действие соглашения между КГГА и АЭК (ныне – ПАО) "Киевэнерго" на управление объектами теплоэнергетического комплекса. Планируется, что функции "Киевэнерго" возьмет на себя коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго". Для начала полноценной работы КП необходимо получить соответствующие тарифы и лицензии. Однако, по нормам действующего законодательства, для получения лицензий и тарифов КП "Киевтеплоэнерго" должно представить расчеты, базирующиеся на основе фактических технических характеристик и показателей объектов теплоснабжения. При этом процедура передачи на баланс объектов теплоснабжения до сих пор продолжается. Поэтому получение лицензий – сложный процесс, который может занять длительный период времени.

Для того, чтобы избежать технических и технологических рисков, обеспечить бесперебойность предоставления услуг киевлянам, городская власть инициировала и настаивает на принятии законопроекта № 8012. "Киевтеплоэнерго" использовать тарифы "Киевэнерго" пока будет длиться процесс получения на баланс имущества и вхождения в полноценную работу по предоставлению услуг.

Комиссия настаивает на ускорении принятия этого законопроекта, поскольку от этого зависит вопрос стабильного жизнеобеспечения столицы.