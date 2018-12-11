Комиссия по вопросам Высшего корпуса госслужбы признала диплом главы ГАСИ Кудрявцева поддельным

Комиссия по вопросам Высшего корпуса госслужбы признала, что глава Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) Алексей Кудрявцев подал поддельный диплом.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил глава Национального агентства по вопросам государственной службы Константин Ващенко. Он пояснил, что комиссия, оценив информацию из всех источников, подтвердила дисциплинарный проступок Алексея Кудрявцева.

"В основу выводов комиссии легли документы, которые мы получили от Национальной полиции, Министерства образования и науки Украины, Технического университета Молдовы, также была привлечена полиция Молдовы. Правоохранители сообщили, что имеют информацию о липовом дипломе и уже возбудили уголовное дело. К слову, господина Кудрявцева вызывают на допрос в Кишинев для дачи показаний", – сказал Ващенко.

При этом глава Нацагентства отметил, что Кудрявцев собственноручно подал диплом Молдавского вуза во время оформления на должность главы ГАСИ.

"Мы в этом деле имеем собственноручно подписанную господином Кудрявцевым форму, где черным по белому написано, что он получил образование в Техническом университете Молдовы. О чем можно говорить, если он сам это указал в документах", – сказал Ващенко, а также добавил, что оказался поддельным диплом по профильной специальности "строительство".



Глава ГАСИ Алексей Кудрявцев подал поддельный диплом

Стоит отметить, пресс-служба ГАСИ уже отреагировала на заявление Высшего корпуса госслужбы. В ведомстве считают, что принятое решение стало ответом на реальную борьбу с коррупцией в сфере госархистройконтроля.

"Лица, которые годами сидели на коррупционных схемах, которые не желают терять сверхприбыли и используют грязные методы, чтобы остановить начатые реформы и продолжить преступную деятельность против государства", – говорится в сообщении. При этом в пресс-службе всячески отрицают, что при оформлении на должность Алексей Кудрявцев подавал диплом Молдавского вуза.

Окончательное решение о дальнейшей судьбе Алексея Кудрявцева примет Кабинет Министров Украины.