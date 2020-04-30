Комиссия по взрывам в Балаклее скрывает российский след, – Бутусов обвинил нардепов во лжи

Временная следственная комиссия Верховной Рады не провела полноценного расследования причин взрывов на складах боеприпасов в Балаклее. А также скрыла часть фактов. Таким образом сам вывод комиссии является сфальсифицированным.

Такое заявление сделал журналист Юрий Бутусов по результатам ознакомления с выводами ТКС.

Напомним Арсенал в Балаклее взорвали не с российского беспилотника: выводы следственной комиссии

В чем Бутусов обвиняет участников ТКС и его руководителя Арахамия

комиссия не заслушала руководство Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз и его директора Рувин;

не было заслушано ни одного офицера Главного ракетно-артиллерийского управления Генштаба, включая его начальника на тот момент Атаманюка;

не было заслушано даже командир арсенала.

"Арахамия написал свое заключение, что экспертиза Рувин основывалась только на одной версии – атака с беспилотника, и заявил, что версия с беспилотником ошибочно. На самом деле, данные радара" Украэроруха "в деле есть, и их никто не опроверг и с дела не выбросил. более того, версия с беспилотником не была единой. Рассматривали и диверсию на арсенале, а также пуск управляемой ракеты ", – написал Бутусов.

Он также отметил, что комиссия скрыла от депутатов тот факт, что 26 декабря 2015 на территории арсенала были сброшены 14 зажигательных мин-гранат, но тогда взрывы и пожары удалось предотвратить.



Боец ВСУ рассматривает следы пожара в результате сброса в штабель боеприпасов воспалительной гранаты 26 декабря 2015 года / Цензор.НЕТ

По мнению Бутусова, на складе состоялась диверсия, но другим способом, чем это представляет ВСК. А по беспилотника, то он мог выполнять разведывательные цели.

Поэтому именно расследование комиссией было проведено некомпетентно, и замалчивались многие важные детали.

"Арахамия намеренно предлагает версию катастрофы, ведя в сторону от версии, которая связана с возможными действиями Российской Федерации, и отвергая все, что подтверждает российский след", – написал журналист.

Взрывы на военных складах в Балаклее: коротко

В Балаклее трижды происходили пожары на военных складах, которые приводили к уничтожению боеприпасов, которые там хранились. Впервые это произошло в ночь на 23 марта 2017 года. Взрыв был настолько мощный, что его почувствовали в окружающих городах и селах, а огонь от него был виден за десятки километров от города.

Пожар удалось потушить за несколько дней, а вот разминирования города продолжалось до 14 апреля.

В результате катастрофы погиб 1 женщина, повреждены 265 зданий, в том числе 231 жилой дом. Сумма ущерба составила более 200 000 000 гривен.

Вдруг взрывы раздались в начале мая 2018 года. По данным военных, возникло возгорание сухой травы с последующим одиночными взрывами боеприпасов на площади около 35 гектаров.

В третий раз взрывы в Балаклее прозвучали 15 ноября 2019. Тогда в результате взрыва погибли трое украинских военнослужащих, еще четверо получили тяжелые ранения. В Минобороны объяснили, что причиной мог стать взрыв твердотопливного двигателя до ракет. В частности, во время загрузки остатков боеприпасов в специальный котлован для утилизации загорелся двигатель 3М9 зенитно-ракетного комплекса "Куб".

Взрывы на военных складах в Украине / Инфграфика 24 канала