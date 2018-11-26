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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Комиссия Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за ситуации на Азове, – Порошенко

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      Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве заседания Комиссии Украина-НАТО
      Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве заседания Комиссии Украина-НАТО / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России в Азовском море.

      Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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      Политики обсудили угрозы региональной безопасности Украины из-за непредсказуемых действий России.

      "Петр Порошенко сообщил о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения. Глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей", – говорится в сообщении.

      В то же время, Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины и призывает Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в водах Азовского и Черного морей.

      Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России,
      – отметили в пресс-службе.

      Порошенко и генсек НАТО договорились продолжить контакты относительно конфликтной ситуации в Азовском море на высшем уровне.

       

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Конфликт в Азовском море: видео

       

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики Новости Украины НАТО Новости России Петр Порошенко Генсек НАТО Йенс Столтенберг
      Источник: 24 Канал
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