Комиссия Украина-НАТО проведет срочное заседание из-за ситуации на Азове, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России в Азовском море.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Политики обсудили угрозы региональной безопасности Украины из-за непредсказуемых действий России.

"Петр Порошенко сообщил о грубом акте агрессии России против Украины в Азово-Черноморской акватории и действиях Украины в ответ, в том числе введении режима военного положения. Глава государства призвал усилить международное давление на Россию для немедленного освобождения украинских моряков и кораблей", – говорится в сообщении.

В то же время, Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает территориальную целостность, суверенитет Украины и призывает Россию соблюдать нормы международного права и свободы судоходства в водах Азовского и Черного морей.

Порошенко и Столтенберг договорились о срочном созыве чрезвычайного заседания Комиссии Украина-НАТО из-за агрессии России,

– отметили в пресс-службе.

Порошенко и генсек НАТО договорились продолжить контакты относительно конфликтной ситуации в Азовском море на высшем уровне.

Під час телефонної розмови з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом домовилися про термінове скликання надзвичайного засідання Комісії Україна-НАТО.



Поінформував @jensstoltenberg про брутальний акт агресії Росії проти України та про запровадження режиму воєнного стану. pic.twitter.com/7J1t5LzqLr — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 ноября 2018 г.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео