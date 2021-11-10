Парламентский комитет рекомендует создать сразу же 2 временные следственные комиссии. Одна из них касается дела Труханова, другая – неэффективной земельной децентрализации.
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Труханов мог нарушить Конституцию
Создание ВСК инициировал нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов. Проект постановления поступил в Верховную Раду еще 21 октября 2021 года.
Комиссия, которую рекомендует создать комитет, должна расследовать возможное нарушение Конституции мэром Одессы Геннадием Трухановым. В частности речь идет о земельных сделках в городе и превышении служебных обязанностей городским главой.
Дело Труханова: главное
- 6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам по делу о захвате земли в Одессе.
- 11 октября Геннадия Труханова выпустили под залог в 30 миллионов гривен.
- Через 2 дня на свободу под залог в 26 миллионов вышла соратница мэра Инна Поповская. Другие фигуранты также получили возможность выйти под залог.
- Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Одессы, составляет примерно 689 миллионов гривен.