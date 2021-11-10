Парламентский комитет рекомендует создать сразу же 2 временные следственные комиссии. Одна из них касается дела Труханова, другая – неэффективной земельной децентрализации.

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Труханов мог нарушить Конституцию

Создание ВСК инициировал нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов. Проект постановления поступил в Верховную Раду еще 21 октября 2021 года.

Комиссия, которую рекомендует создать комитет, должна расследовать возможное нарушение Конституции мэром Одессы Геннадием Трухановым. В частности речь идет о земельных сделках в городе и превышении служебных обязанностей городским главой.

Обратите внимание! В деле о хищении земли фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов и еще 15 человек. Среди них чиновники городского совета, прокуроры и бизнесмен.

Дело Труханова: главное