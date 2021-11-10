Комитет рекомендовал Раде создать ВСК, чтобы расследовать коррупцию мэра Одессы Труханова

Комитет Верховной Рады по вопросам депутатской этики рекомендовал парламенту создать временную следственную комиссию. Этот орган должен отвечать за контроль над расследованием дела против мэра Одессы Геннадия Труханова.

Парламентский комитет рекомендует создать сразу же 2 временные следственные комиссии. Одна из них касается дела Труханова, другая – неэффективной земельной децентрализации.

Интересно НАБУ подтвердило, что разыскивает бизнесмена Галантерника

Труханов мог нарушить Конституцию

Создание ВСК инициировал нардеп от "Слуги народа" Алексей Леонов. Проект постановления поступил в Верховную Раду еще 21 октября 2021 года.

Комиссия, которую рекомендует создать комитет, должна расследовать возможное нарушение Конституции мэром Одессы Геннадием Трухановым. В частности речь идет о земельных сделках в городе и превышении служебных обязанностей городским главой.

Дело Труханова: главное

6 октября 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 4 лицам по делу о захвате земли в Одессе.

11 октября Геннадия Труханова выпустили под залог в 30 миллионов гривен.

Через 2 дня на свободу под залог в 26 миллионов вышла соратница мэра Инна Поповская. Другие фигуранты также получили возможность выйти под залог.

Общая сумма ущерба, нанесенного территориальной общине Одессы, составляет примерно 689 миллионов гривен.

В деле о хищении земли фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов и еще 15 человек. Среди них чиновники городского совета, прокуроры и бизнесмен.