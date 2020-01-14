Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики поддержал заявление, что возлагает всю вину за сбивание украинского самолета на Иран. Кроме того, комитет рекомендовал парламенту принять это заявление.

Украинский парламент не может стоять в стороне такой большой трагедии, отмечает партия "Слуга народа".

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Верховная Рада должна выразить и сочувствие, и свою позицию. Это заявление призвано усилить переговорную позицию президента и Министерства иностранных дел относительно требований полного юридического признания ответственности со стороны Ирана,

– пояснили в партии.

Согласно сообщению "Слуги народа", говорится не только об официальных извинениях со стороны Тегерана, но и о компенсации семьям всех погибших в авиакатастрофе.

Как отметили участники комитета, заявление адресуется Ирану с требованием обеспечить прозрачное расследование. В то же время она является и обращением к иностранным государствам с призывом выработать на основании результатов полного расследования ряд правил. Это позволит избегать подобных трагедий в будущем.