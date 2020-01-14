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      Комитет хочет, чтобы Рада положила всю ответственность за сбитие украинского самолета на Иран

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      Комитет рекомендовал Раде возложить ответственность за сбивание самолета МАУ на Иран / фото: "Слуга народа"

      Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики поддержал заявление, что возлагает всю вину за сбивание украинского самолета на Иран. Кроме того, комитет рекомендовал парламенту принять это заявление.

      Украинский парламент не может стоять в стороне такой большой трагедии, отмечает партия "Слуга народа".

      Интересно: В СНБО открыли "закрытые" версии катастрофы самолета МАУ в Иране

      Верховная Рада должна выразить и сочувствие, и свою позицию. Это заявление призвано усилить переговорную позицию президента и Министерства иностранных дел относительно требований полного юридического признания ответственности со стороны Ирана,
       пояснили в партии.

      Согласно сообщению "Слуги народа", говорится не только об официальных извинениях со стороны Тегерана, но и о компенсации семьям всех погибших в авиакатастрофе.

      Как отметили участники комитета, заявление адресуется Ирану с требованием обеспечить прозрачное расследование. В то же время она является и обращением к иностранным государствам с призывом выработать на основании результатов полного расследования ряд правил. Это позволит избегать подобных трагедий в будущем.

      Что известно о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Утром 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в окрестностях Тегерана. 167 пассажиров и 9 членов экипажа летели в Киев  не выжил никто.
      • Катастрофа произошла примерно через час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.
      • Самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны Ирана. Это подтвердили власти страны 11 января.
      • К этому такие заявления делали лидеры ряда западных стран (Канада, США, Великобритания, Нидерланды) со ссылкой на информацию собственной разведки.
      • Так как Иран ракетами сбил пассажирский самолет и долго скрывал эту информацию, в стране вспыхнули массовые протесты.
       
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Иран Новости Украины Новости политики Верховная Рада Авиакатастрофа МАУ в Иране
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