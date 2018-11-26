Комитет по нацбезопасности и обороне поддержал проект закона о введении военного положения

Комитет по национальной безопасности и обороне единогласно поддержал законопроект об объявлении военного положения.

Об этом сообщают журналисты 24 канала.

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Также члены комитета единогласно поддержали предложение безотлагательно обратиться к Генеральному прокурору и главе Службы безопасности Украины с просьбой дать немедленную правовую оценку гражданам Украины, которые в течение последнего времени публично обвинили Украину в агрессии против РФ с требованием возбудить против этих граждан статью "Государственная измена" и привлечь их к уголовной ответственности.

Единогласно проголосовали и за предложение обратиться в Кабинет министров и Национальный банк, Службу безопасности Украины и Государственную фискальную службу с требованием дать отчет о выполнении указа СНБО о применении санкций.

Видео: что означает военное положение

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам.



Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна.



В понедельник, 26 ноября, Верховная Рада на внеочередном заседании по инициативе президента рассмотрит вопрос о введении военного положения, решение будет объявлено после 16:00.