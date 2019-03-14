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      Комитет Винника-Пашинского два года скрывал от общества коррупцию в "Укроборонпроме"

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      "Укроборонпром"
      "Укроборонпром" / delo.ua

      Секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник совместно с коллегами по комитету скрывали от правоохранительных органов и общественности вопиющие факты коррупции в оборонной сфере.

      Об этом свидетельствует протокол заседания комитета от 23 ноября 2016 года.

      В протоколе указано, что члены комитета приняли к сведению информацию о распространенных в СМИ фактах коррупции в ГК "Укроборонпром". Также депутаты заслушали тогдашнего генерального директора "Укроборонпрома" Романа Романова.

      "Обратиться в ГК "Укроборонпром" относительно предоставления официальной информации и копий обращений (ответов) к НАБУ и ГФС, которые были направлены с целью недопущения противоправной деятельности контрагентов по поставке продукции и услуг предприятий ГК "Укроборонпром".

      В январе 2017 года запланировать проведение совместного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции с рассмотрением вопроса о деятельности ГК "Укроборонпром".
      На заседании комитета в феврале 2017 года рассмотреть вопрос о путях реформирования оборонно-промышленного комплекса, в частности ГК "Укроборонпром", – говорится в протоколе указанного заседания.

      Однако, стенограмма этого заседания была скрыта и не опубликована на сайте комитета наряду со стенограммами других заседаний. Информация о причинах секретности данной стенограммы на сайте также отсутствует.

      Соответственно, указанные чиновники из комитета нацбезопасности и обороны были осведомлены о фактах коррупции и нарушения в сфере госзакупок более 2 лет назад, однако никакой огласки эта информация тогда не получила. Это подтвердил и сам глава комитета Сергей Пашинский во время заседания ВСК по фактам разграбления армии. Он утверждал, что журналистские расследования, опубликованные командой BIHUSINFO, направлены на дискредитацию определенного кандидата перед выборами, в доказательство чего попросил включить запись того самого заседания комитета от 23 ноября 2016 года. Он подтверждает, что резонансные факты коррупции в "Укроборонпроме", которые озвучили журналисты, не были новостью для руководства парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны.

      В то же время, стенограмма заседания отсутствует в общем доступе. О каких-либо уголовных производствах, возбужденных по факту выложенной в то время информации на заседании комитета, также ничего не известно.

      Напомним, что секретарь комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны Иван Винник был назначен главой парламентской временной следственной комиссии по вопросам разграбления украинской армии в период с 2004 по 2019 год.

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      Теги: Новости политики Иван Винник Коррупционные схемы в Укроборонпроме Укроборонпром
      Источник: 24 Канал
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