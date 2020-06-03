Председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что на местных выборах могут возникнуть серьезные проблемы с результатами голосования. Проблема именно в бюллетене, который утвердили в ЦИК.

Алексей Кошель в эфире 24 канала объяснил, что бюллетень слишком сложный для избирателя. Это может привести к серьезным проблемам.

Обратите внимание Как будет выглядеть избирательный бюллетень с открытыми списками: фото

"Одна из проблем – чрезвычайно сложный бюллетень. Наши законодатели из всех форм избирательных бюллетеней выбрали, по моему мнению, худшую и самую сложную", – сказал глава КИУ.

По его словам, многие избиратели будут "ломать головы", как заполнить сложный бюллетень, а не кого выбрать.

Мы прогнозируем серьезные проблемы. Десятки процентов людей, может быть 20-30%, могут запутаться из-за сложного бюллетеня и неправильно проголосовать,

– пояснил Кошель.

Именно поэтому Кошель советует анализировать и интересоваться избирательной кампанией. Это поможет больше понять все нюансы и правильно проголосовать.

Как будет выглядеть бюллетень

Местные выборы в 2020 году пройдут по новым правилам. Они закреплены в Избирательном кодексе Украины. В частности, избиратели "больших общин" смогут проголосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата от нее. Такие изменения привели и к другому виду бюллетеня.



Макет бюллетеня / Фото "Чесно"

В бюллетене укажут полные названия местных организаций партий с порядковыми номерами. Справа от названия будут размещены пустой квадрат для отметки голоса. Стоит отметить, что порядковые номера, фамилии и инициалы всех кандидатов в депутаты от этой партии будут размещены по имени.

В конце бюллетеня будет указано такой текст: "От организации партии, за которую я проголосовал (проголосовала), поддерживаю кандидата в депутаты". Справа от него – прямоугольник со знаком "№" и свободным полем. Там избиратель должен вписать номер кандидата.

Справка. Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов. Как известно, результаты выборов обнародуют не позднее, чем 9 ноября. Выборы пока не состоятся только на временно оккупированных территориях.

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