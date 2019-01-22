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      Комми создаст Ломаченко проблемы, с которыми он никогда не сталкивался, – промоутер

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      Ричард Комми
      Ричард Комми / boxingscene.com

      Россиянин Иса Чаниев и ганиец Ричард Комми 2 февраля проведут бой за титул чемпиона мира по версии IBF. А уже 12 апреля победитель боя выйдет на ринг с украинским боксером Василием Ломаченко.

      Промоутер Лу Дибелла уверен в победе своего клиента Ричарда Коммии в предстоящем поединке против Исы Чаниева за вакантный титул IBF в легком весе.

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      Более того, Дибелла считает, что Комми в случае февральской победы составит невиданную конкуренцию украинскому чемпиону по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко.

      "Я ожидаю, что Комми ждет успех в бою с Чаниевым и он эффектно выиграет. Он – фантастический боксер, который наглядно покажет, что находится на вершине легкого веса", – цитирует промоутера Boxing Scene.

      "Пока мы не заглядываем дальше 2 февраля, но, когда Ричард станет чемпионом мира по версии IBF, мы хотим встретиться с Ломаченко. Ричард создаст ему проблемы, с которыми Ломаченко никогда не сталкивался", – отметил Дибелла.

      Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона в легком весе Василия Ломаченко провести защиту титула против британца Энтони Кролла.

      Теги: Спорт Бокс Василий Ломаченко
      Источник: 24 Канал
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