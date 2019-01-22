Комми создаст Ломаченко проблемы, с которыми он никогда не сталкивался, – промоутер

Россиянин Иса Чаниев и ганиец Ричард Комми 2 февраля проведут бой за титул чемпиона мира по версии IBF. А уже 12 апреля победитель боя выйдет на ринг с украинским боксером Василием Ломаченко.

Промоутер Лу Дибелла уверен в победе своего клиента Ричарда Коммии в предстоящем поединке против Исы Чаниева за вакантный титул IBF в легком весе.

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Более того, Дибелла считает, что Комми в случае февральской победы составит невиданную конкуренцию украинскому чемпиону по версиям WBA и WBO Василию Ломаченко.

"Я ожидаю, что Комми ждет успех в бою с Чаниевым и он эффектно выиграет. Он – фантастический боксер, который наглядно покажет, что находится на вершине легкого веса", – цитирует промоутера Boxing Scene.

"Пока мы не заглядываем дальше 2 февраля, но, когда Ричард станет чемпионом мира по версии IBF, мы хотим встретиться с Ломаченко. Ричард создаст ему проблемы, с которыми Ломаченко никогда не сталкивался", – отметил Дибелла.

Напомним, что Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала чемпиона в легком весе Василия Ломаченко провести защиту титула против британца Энтони Кролла.