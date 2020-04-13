Новый платеж на тепло и горячую воду: как изменится тариф

В апрельских платежках киевляне увидят новый платеж — за обслуживание общедомовых счетчиков. Что это за платеж, как изменится тариф и заработают ли нововведения в других городах — читайте в материале сайта 24 канала.

Новый платеж: что это?

Это платеж за обслуживание общих счетчиков тепла и горячей воды, куда входит установление, поверка и ремонт счетчиков.

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Важно, что это плата за обслуживание общедомовых счетчиков, а не индивидуальных.

В апрельских платежках киевляне увидят такую отдельную строку.



Квитанция за тепло и горячую воду / Киевтеплоэнерго

Сколько придется платить?

За услугу нужно будет платить 4 раза в год ежеквартально. В Киевтеплоэнерго отмечают, что ежемесячно стоимость услуги составит в среднем 10 гривен, то есть за квартал придется заплатить 30 гривен.

Размер взноса зависит от трех факторов:

типа счетчика;

плановых расходов на его обслуживание. Они предусматривают: обзор, опломбирование/распломбирование, периодическую поверку и ремонт приборов учета;

количества квартир в доме.

Изменится ли общий тариф на тепло и горячую воду?

В Киевтеплоэнерго отметили, что это не дополнительные деньги, а их изъяли из тарифа. Сам тариф не изменился и составляет для киевлян 1654,41 гривны за гигакалорию за услуги отопления и 97,89 за кубометр горячей воды, если подключен полотенцесушитель и 90,54 гривны, если отключен. Однако это базовый тариф. За отопление в марте проведут перерасчет с коэффициентом 0,67, а за горячую воду с коэффициентом 0,71.



Перерасчеты делают вот уже несколько месяцев из-за снижения стоимости газа. Все потому, что стоимость газа составляет ⅔ тарифа, который украинцы видят в платежках за тепло и горячую воду. В последние месяцы природный газ дешевел как и падал тариф на газ. Именно поэтому осуществляют перерасчет.

Кого касается нововведение?

Пока это касается только киевлян. Они увидят новый платеж уже в апрельских платежках. Размер взносов для каждого здания уже утвержден распоряжением КГГА. Начисление вводятся для более 9,6 тысячи домов Киева.

На сегодняшний день около 90% домов Киева оснащены домовыми счетчиками тепла. "Киевтеплоэнерго" обеспечивает постоянный мониторинг их технического состояния и своевременное устранение недостатков работы, что является залогом корректных начислений. До законодательных нововведений взносы за техническое обслуживание приборов учета киевляне платили в структуре тарифа на тепло. Отныне взносы исключены из тарифа и уплачиваются клиентами отдельно,

– отметил Константин Лопатин, директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго".

В сообщении пресс-службы Киевтеплоэнерго указано: "Это нововведение введено во всех городах Украины Законом "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII".

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Пока Теплоэнерго других городов не сообщали об этом нововведении. Но судя по сообщению Киевтеплоэнерго, вскоре следует ожидать этого и в других городах.

Почему вводят новый платеж?

Этого требует закон Украины "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения" от 22.06.2017 № 2119-VIII, исключающий затраты на установку, поверку и ремонт домовых приборов учета с тарифа.

Отметим, что этот закон разработали с целью имплементации ряда статей Директивы 2012/27 / ЕС об энергетической эффективности. Это выполнение взятых Украиной обязательств перед Европейским Союзом.

Как платить за коммуналку во время карантина?

Правительство запретило штрафовать и начислять пеню за несвоевременную уплату коммуналки во время карантина и в течение 30 дней после его завершения. В то же время запрещено прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неуплаты или оплаты не в полном объеме. Это предусмотрено законом №530-ІХ.

Кроме того, людям, которые получают субсидии, компенсируют дополнительные 300 гривен за коммунальные услуги.

На время карантина меньше людей платят коммуналку, а поэтому финансирование коммунальных предприятий просело на 15-20%. За последние 5 лет это минимум. Предполагается, что в апреле украинцы еще меньше будут платить за коммуналку. Меньше всего платят в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях. Если уровень оплаты услуг упадет на 50%, то предприятия не смогут нормально функционировать, потому что не хватает денег на основные расходы. Об этом сообщает представитель КГГА Юлия Грамотная в интервью Liga.net.

Из-за недостатка поступлений в городах призывают людей платить за коммунальные услуги онлайн.

Как оплатить коммуналку онлайн?

Существуют различные услуги. Удобнее всего это сделать с помощью онлайн банкинга. Все крупные банки предлагают своим клиентам оплатить коммунальные услуги онлайн.



Кроме того можно воспользоваться и альтернативными сервисами. На сайте Portmone (комиссия 1,5%). Там нужно найти свое предприятие и ввести лицевой счет или сразу ввести реквизиты и оплатить. Такие же функции найдете на EasyPay (без комиссии) или iPay (комиссия 0-4%).

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Для пенсионеров правительство подготовило отдельный способ оплаты – по телефону или через почтальонов.

Граждане, которые получают пенсии и денежную помощь через банковские учреждения, смогут дистанционно оплачивать потребленные жилищно-коммунальные услуги. Для этого они должны зарегистрироваться в системе дистанционного обслуживания или позвонить на "горячую" линию банка и предоставить информацию о перечне ЖКУ, которые желают оплатить дистанционно, и необходимые данные для оплаты услуг с их счетов,

– разъясняют в Кабмине.

Кроме того, пенсионеры смогут платить за коммунальные услуги почтальонам при получении пенсии или заказав такую услуги по телефону. То же самое касается украинцев, которые получают социальную помощь. В правительстве обещают в ближайшее время принять это решение.