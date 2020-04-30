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      Коммуналка во время карантина: на какие услуги действуют смягчения

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      Коммунальные услуги во время карантина
      Коммунальные услуги во время карантина / 24 канал

      В марте в Верховной Раде приняли законопроект, который смягчает условия оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Что изменилось – читайте дальше.

      Эксперт ЖКХ Андрей Никончук в эфире утренней программы на 24 канале пояснил, что смягчения заключаются прежде всего в том, что предоставляется возможность не налагать соответствующие санкции, в виде штрафов или пени, на задолженность, которая возникла в течение действия карантина.

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      "Государство пошло на встречу гражданам, которые могли оказаться в определенных сложных жизненных обстоятельствах, предопределяющих расход средств на что-то другое", – сказал Никончук.

      На какие услуги распространяются смягчения

      Эксперт отметил, что жилищно-коммунальные услуги делятся на две большие группы:

      1. Жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом.
      2. Плеяда коммунальных услуг – поставка тепловой энергии (горячей и холодной воды), поставка электрической энергии, газа и вывоз твердых бытовых отходов.

      "Что делать людям, проживающим в объединении совладельцев многоквартирного дома? Здесь нужно подчеркнуть, что такое смягчение действует лишь там, где речь идет о прямых договорах с поставщиками услуг", – добавил эксперт по вопросам ЖКХ.

      Коммунальщики требуют оплатить услуги: что делать

      Он подчеркнул, если к человеку пришли контролеры и требуют оплатить коммунальные услуги, угрожая отключением, то необходимо обратиться в территориальное отделение Госпродпотребслужбы или в орган местного самоуправления.

      Справка. С начала карантина безработных в Украине увеличилось на 127 тысяч. Однако это только официальные данные о тех, кто обратился за помощью по безработице с начала карантина.

      Як вплинув карантин на фінанси українців інфографіка 24 канал
      Как повлиял карантин на финансы украинцев / Инфографика 24 канала

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Штрафы Законодательство Коммунальные услуги
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