Коммуналка во время карантина: на какие услуги действуют смягчения

В марте в Верховной Раде приняли законопроект, который смягчает условия оплаты за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Что изменилось – читайте дальше.

Эксперт ЖКХ Андрей Никончук в эфире утренней программы на 24 канале пояснил, что смягчения заключаются прежде всего в том, что предоставляется возможность не налагать соответствующие санкции, в виде штрафов или пени, на задолженность, которая возникла в течение действия карантина.

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"Государство пошло на встречу гражданам, которые могли оказаться в определенных сложных жизненных обстоятельствах, предопределяющих расход средств на что-то другое", – сказал Никончук.

На какие услуги распространяются смягчения

Эксперт отметил, что жилищно-коммунальные услуги делятся на две большие группы:

Жилищная услуга – услуга по управлению многоквартирным домом. Плеяда коммунальных услуг – поставка тепловой энергии (горячей и холодной воды), поставка электрической энергии, газа и вывоз твердых бытовых отходов.

"Что делать людям, проживающим в объединении совладельцев многоквартирного дома? Здесь нужно подчеркнуть, что такое смягчение действует лишь там, где речь идет о прямых договорах с поставщиками услуг", – добавил эксперт по вопросам ЖКХ.

Коммунальщики требуют оплатить услуги: что делать

Он подчеркнул, если к человеку пришли контролеры и требуют оплатить коммунальные услуги, угрожая отключением, то необходимо обратиться в территориальное отделение Госпродпотребслужбы или в орган местного самоуправления.

Справка. С начала карантина безработных в Украине увеличилось на 127 тысяч. Однако это только официальные данные о тех, кто обратился за помощью по безработице с начала карантина.



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