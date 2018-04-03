Коммунальное бедствие в Харьковской области: 30 тысяч человек 2 дня провели без воды

В городе Лозовая 30 тысяч человек провели двое суток без воды. Трубы в городе совсем старые, они прогнили до основания и постоянно выходят из строя.

Населения Лозовая – чуть более 60 тысяч человек. К таким неудобствам местным не привыкать. Трубы коллектора выходят из строя уже в тринадцатый раз за последние 2 недели.

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За 2 дня водоснабжения восстановили. Впрочем, в любой момент канализационный коллектор может осыпаться в новом месте. Ведь трубы в городе очень старые. В ожидании нового бедствия лозовчане запасаются водой как могут.

Коммунальщики констатируют, новых обвалов на коллекторе не избежать. Впрочем, обещают сделать все возможное, чтобы не оставлять людей без воды так надолго.

Нам сейчас везут помпы специальные – 500 кубовые, будем в случае аварийной ситуации переключать от колодца к колодцу, но воду отключать больше в городе не будем,

– рассказал заместитель директора КП Лозовая ВОДОСЕРВИС Игорь Каменев.

На экстренные ремонты труб на внеочередной сессии Лозовского горсовета выделили около 400 тысяч грн. Это – практически весь резерв, предусмотренный в городе на чрезвычайные ситуации. Остальное будут просить в области и из госбюджета.