Коммунальные услуги: сколько задолжали украинцы

Из-за карантина украинцы вынуждены экономить на всем, в частности, и на оплате жилищно-коммунальных услуг. Многие украинцы оказались без работы, поэтому просто нечем платить.

Сумчанин Егор Еременко привык к трудностям: волонтерил, помогал украинским защитникам и был на заработках за рубежом. Но из-за коронавируса вернулся и уже три месяца без работы, а сбережения кончились.

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Еле оплатил коммунальные услуги за март. Как рассчитается за свет, воду и газ в апреле – не знает.

До конца апреля, я думаю, у 60% украинцев эти сбережения закончатся. И что потом? Государство должно отменить на время карантина коммунальные услуги людям, ведь они остались без прибыли,

– рассказал житель Сум Егор Еременко.

На период карантина уплату за коммунальные услуги украинцам не отменили, но ввели льготный период. Пообещали также не начислять пеню и не отключать свет, газ и воду должникам.

Если возникнет задолженность по уплате жилищно-коммунальных услуг, никакая пеня и штрафные санкции не будут начислены,

– пояснила министр социальной политики Марина Лазебная.

Тем временем, в столице карантин уже ударил по коммунальным платежам. По сравнению с февралем, киевляне стали платить на 10–15% меньше.

"Уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги на конец марта в Киеве меньше, чем 80%", – заявил Киевский городской голова Виталий Кличко



Виталий Кличко / Фото 5 канал

Но в КГГА прогнозируют, что долги все будут расти. "Задолженность киевлян за коммунальные услуги – 6 миллиардов гривен", – добавил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Не хуже всего киевляне платят за вывоз отходов. Уровень долгов за эту услугу – более 30%. При этом коммунальщики жалуются, что количество мусора увеличилось, а значит и работы для них.

Вынуждены увеличить свои расходы в связи с дезинфекцией контейнеров и с защитой наших работников, потому что они находятся рядом с бытовыми отходами,

– пояснил директор коммунального предприятия "Киевкоммунсервис" Максим Ляшкевич.

Выросли и долги за горячую воду и тепло. Сейчас они достигают уже 2 миллиарда гривен. "За март киевлянами не было в полном объеме оплачено за услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению. Совокупная задолженность горожан увеличилось на 250 миллионов гривен", – заявил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Почувствовали "проседание" платежей и в "Киевводоканале", где почти 25% недоимки в сравнении с докарантинным периодом. А долги киевлян за коммунальные услуги – это более 20% от общеукраинских.

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Среди крупнейших должников – Днепровщина. Там недоплата 5,5 миллиардов гривен. А также Харьковщина – 4 миллиарда 800 миллионов гривен.