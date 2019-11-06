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      Коммунальные войны: почему соседский спор закончился стрельбой

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      В Киеве в районе Святошино стрельба. Ссора соседей закончилась огнестрельным ранением, а все из-за кражи электроэнергии.

      Все произошло, когда люди пошли выяснять отношения с мужчиной, который живет вместе с ними в доме. Из-за его огромных долгов за коммуналку им до сих пор не подали тепло в дома.

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      Также оказалось, что он воровал электроэнергию, присоединившись незаконным путем к общей сети. Когда об этом узнали люди, то пришел электрик и отключил. Однако мужчина снова подключился, но на этот раз к щитовой соседа.

      Жители дома решили пойти и узнать, что происходит и когда это прекратится. Однако поговорить конструктивно не удалось, потому что мужчина зашел в квартиру, как потом оказалось, за ружьем и выстрелил в ногу члену правления ОСМД этого дома. Мужчину в тяжелом состоянии забрала скорая помощь, а на место прибыли полицейские.

      "Он попал в артерию. Человек очень много потерял крови. Мы надеемся, что его просто посадят и он не будет уходить от закона", – рассказала жительница дома Светлана.

       

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости Киева Криминал Криминальные новости
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