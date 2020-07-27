В Харькове 27 июля на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков. По предварительным данным, они задохнулись и отравились аммиаком.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства их гибели. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области. Читайте также На карьерах Днепропетровщины и Киевщины людей засыпало песком: среди погибших ребенок – фото 18+ Как погибли коммунальщики Трагедия произошла около 14:00. В полицию позвонил один из работников коммунального предприятия "Харьковводоканал" и сообщил о гибели своих коллег.

Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему бросились помогать трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина.

В результате все они погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. По предварительным данным, рабочие были без средств индивидуальной защиты.

По предварительным данным, рабочие были без средств индивидуальной защиты. Спасатели, используя спецсредства защиты органов дыхания, спустились в колодец и подняли тела погибших.

Информация о трагедии внесена в Единый учет, следователи работают на месте трагедии. Справка! Аммиак (NH3) – это бесцветный газ с характерным резким запахом и едким вкусом. Он почти вдвое легче воздуха. Особенно опасен для глаз и смертелен для дыхательных путей. При нагревании раствора аммиак легко испаряется.

Спасатели извлекли тела погибших из колодца / Фото ГСЧС

Рабочие отравились аммиаком упав в колодец / Фото Нацполиции

Очистные сооружения, где погибли коммунальщики / Фото Нацполиции Смотрите на карте примерное место трагедии:

Робітники отруїлися аміаком впавши у колодязь / Фото Нацполіції

Очисні споруди, де загинули комунальники / Фото Нацполіції