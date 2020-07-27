Трагедия в Харькове: четверо коммунальщиков погибли во время ремонтных работ – фото 18+
В Харькове 27 июля на проспекте Гагарина во время ремонтных работ погибли четверо коммунальщиков. По предварительным данным, они задохнулись и отравились аммиаком.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства их гибели. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.
Читайте также На карьерах Днепропетровщины и Киевщины людей засыпало песком: среди погибших ребенок – фото 18+
Как погибли коммунальщики
- Трагедия произошла около 14:00. В полицию позвонил один из работников коммунального предприятия "Харьковводоканал" и сообщил о гибели своих коллег.
- Как выяснили полицейские, на территории иловых полей городских очистных сооружений один из сотрудников потерял сознание и упал в колодец. Ему бросились помогать трое других сотрудников коммунального предприятия – двое мужчин и женщина.
- В результате все они погибли на месте происшествия от отравления аммиаком. По предварительным данным, рабочие были без средств индивидуальной защиты.
- Спасатели, используя спецсредства защиты органов дыхания, спустились в колодец и подняли тела погибших.
- Информация о трагедии внесена в Единый учет, следователи работают на месте трагедии.
Спасатели извлекли тела погибших из колодца / Фото ГСЧС
Рабочие отравились аммиаком упав в колодец / Фото Нацполиции
Очистные сооружения, где погибли коммунальщики / Фото Нацполиции
Смотрите на карте примерное место трагедии:
Робітники отруїлися аміаком впавши у колодязь / Фото Нацполіції
Очисні споруди, де загинули комунальники / Фото Нацполіції