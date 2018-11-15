Коммунальщики восстанавливают теплоснабжение зданий, пострадавших от прорыва сети на Деловой

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжает оперативные работы для ликвидации повреждения тепловой сети на улице Деловой.

На данный момент коммунальщики осуществляют переподключение десятков жилых домов, а также учреждений социальной сферы на другую тепловую сеть, чтобы избежать отключения услуг. Об этом говорится на официальном портале Киева.

По информации "Киевтеплоэнерго", с повреждением специалисты планируют справиться в течение суток.

Напомним, сегодня завершили работы на тепловой сети, пролегающей на улице Саксаганского. Коммунальщики провели замену изношенного участка и приступили к восстановлению благоустройства проезжей части.

За последние полгода в Киеве заменили более 30 км наиболее аварийных участков тепловых сетей. Это позволило значительно сократить то количество аварий, которое могло бы возникнуть на этих участках.

"Однако, учитывая серьезную изношенность трубопроводов – почти 80% – городу необходима более системная их замена. Уже со следующего года город продолжит эту работу более масштабно", – заявляет заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.