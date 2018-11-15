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      Коммунальщики восстанавливают теплоснабжение зданий, пострадавших от прорыва сети на Деловой

      21 Читати новину українською
      Восстановление теплоснабжения
      Восстановление теплоснабжения / kyivcity.gov.ua

      Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" продолжает оперативные работы для ликвидации повреждения тепловой сети на улице Деловой.

      На данный момент коммунальщики осуществляют переподключение десятков жилых домов, а также учреждений социальной сферы на другую тепловую сеть, чтобы избежать отключения услуг. Об этом говорится на официальном портале Киева.

      По информации "Киевтеплоэнерго", с повреждением специалисты планируют справиться в течение суток.

      Напомним, сегодня завершили работы на тепловой сети, пролегающей на улице Саксаганского. Коммунальщики провели замену изношенного участка и приступили к восстановлению благоустройства проезжей части.

      За последние полгода в Киеве заменили более 30 км наиболее аварийных участков тепловых сетей. Это позволило значительно сократить то количество аварий, которое могло бы возникнуть на этих участках.

      "Однако, учитывая серьезную изношенность трубопроводов – почти 80% – городу необходима более системная их замена. Уже со следующего года город продолжит эту работу более масштабно", – заявляет заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

      Теги: Новости Киева КГГА
      Источник: 24 Канал
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