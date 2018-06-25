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Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Компактный роутер AirPort Express от Apple получит интересное обновление

11 Читати новину українською
AirPort Express від Apple
AirPort Express від Apple / Фото из открытых источников

Во второй бета-версии iOS 12 пользователям удалось обнаружить интересное нововведение. Скорее всего, Apple планирует включить поддержку беспроводного протокола AirPlay 2 для компактного роутера AirPort Express.

Об этом сообщает iphones.

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Стоит отметить, что гаджет уже определяется приложением "Дом", но при попытке добавления всплывает сообщение с предложением обновить девайс.

Похоже, что Apple планирует включить поддержку AirPort Express в качестве беспроводного аудиосигнала в приложении "Дом". По крайней мере, об этом еще год назад заявил Крейг Федерико, отметив, что просьбу о добавлении AirPlay 2 в AirPort Express компания обязательно выполнит.

Сейчас для того, чтобы использовать AirPort Express с приложением "Дом", необходимо выполнить обновление с помощью утилита AirPort.

Что такое AirPlay 2?
Это технология, которая дает возможность пользователям получать потоковые трансляции аудио, видео и фото через беспроводной канал на Apple TV и других совместимых продуктах. Она была основана на программном обеспечении Apple AirTunes 2004 года, которое использовалось главным образом для трансляции аудио с iTunes на AirPort Express, позволяя слушать музыку с устройства Apple в любом месте по домашней беспроводной сети.

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Теги: Техно Гаджеты Apple
Источник: 24 Канал
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