Компании Ахметова грозит большой штраф – глава комитета по энергетике

Группы компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове" искусственно создавали дефицит электроэнергии на рынке, чтобы иметь возможность завышать цены. За такие злоупотребления монопольным положением им грозит штраф в сотни миллиардов гривен.

Об этом 24 канала рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус.

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В Бурштынский "энергоостров" входят три области: Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская. Там почти 95% генерации принадлежат одной компании, которая является безусловным монополистом в этих регионах, объясняет Герус.

Вследствие злоупотребления "ДТЭК Западэнерго" монопольным положением в трех областях цена на электроэнергию на 20-25% выше, чем в других регионах. Потребители – школы, больницы, садики, магазины, фабрики, заводы, водоканалы, электротранспорт – покупают электроэнергию дороже. То есть со временем это рост цен переложится на население,

– отмечает Андрей Герус.

В частности, отмечает народный депутат, вырастут тарифы даже на холодную воду. У водоканала 40% расходов – это тариф на электроэнергию.

На такие ситуации должен реагировать регулятор. Что и сделала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Если НКРЕКП проведет расследование и докажет злоупотребление монопольным положением, "ДТЭК Западэнерго" грозит штраф в сотни миллиардов гривен, объясняет Андрей Герус.

Что известно о группе компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове"?

Владельцами крупнейших энергетических монополий в Украине являются олигархи. Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов.



Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам мониторинга деятельности субъектов хозяйствования пришла к выводам, что в течение первых трех месяцев после введения в Украине новой модели рынка электрической энергии возрос дефицит предложений электрической энергии на рынках "на сутки вперед" и на "внутрисуточном". Речь идет о деятельности компании АО "ДТЭК Западэнерго" и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского "энергоострова".



В результате с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного пересечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными. Одновременно "ДТЭК Западэнерго" в июле – сентябре 2019 года уменьшала объемы продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке", что заставляло поставщиков и их потребителей получать электроэнергию на балансирующем рынке по более высокой цене.



В связи с этим Антимонопольный комитет Украины 4 октября 2019 года открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотребления монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в пределах торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне.