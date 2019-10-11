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      Компании Ахметова грозит большой штраф – глава комитета по энергетике

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      НКРЭКУ выявила злоупотребление монополией " ДТЭК Западэнерго"
      НКРЭКУ выявила злоупотребление монополией " ДТЭК Западэнерго" / www.ukrpress.info

      Группы компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове" искусственно создавали дефицит электроэнергии на рынке, чтобы иметь возможность завышать цены. За такие злоупотребления монопольным положением им грозит штраф в сотни миллиардов гривен.

      Об этом 24 канала рассказал председатель парламентского Комитета по вопросам энергетики, народный депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус.

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      В Бурштынский "энергоостров" входят три области: Закарпатская, Ивано-Франковская и Львовская. Там почти 95% генерации принадлежат одной компании, которая является безусловным монополистом в этих регионах, объясняет Герус.

      Вследствие злоупотребления "ДТЭК Западэнерго" монопольным положением в трех областях цена на электроэнергию на 20-25% выше, чем в других регионах. Потребители – школы, больницы, садики, магазины, фабрики, заводы, водоканалы, электротранспорт – покупают электроэнергию дороже. То есть со временем это рост цен переложится на население,
      – отмечает Андрей Герус.

      В частности, отмечает народный депутат, вырастут тарифы даже на холодную воду. У водоканала 40% расходов – это тариф на электроэнергию.

      На такие ситуации должен реагировать регулятор. Что и сделала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Если НКРЕКП проведет расследование и докажет злоупотребление монопольным положением, "ДТЭК Западэнерго" грозит штраф в сотни миллиардов гривен, объясняет Андрей Герус.

      Что известно о группе компаний АО "ДТЭК Западэнерго" на Бурштынском "энергоострове"?
      Владельцами крупнейших энергетических монополий в Украине являются олигархи. Владельцем компании ДТЭК, которая получает около 60% денег с каждой платежки за электроэнергию, является самый богатый украинец Ринат Ахметов.

      Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, по результатам мониторинга деятельности субъектов хозяйствования пришла к выводам, что в течение первых трех месяцев после введения в Украине новой модели рынка электрической энергии возрос дефицит предложений электрической энергии на рынках "на сутки вперед" и на "внутрисуточном". Речь идет о деятельности компании АО "ДТЭК Западэнерго" и связанных с ней трейдеров в торговой зоне Бурштынского "энергоострова".

      В результате с июля по сентябрь 2019 года были выкуплены мощности межгосударственного пересечения с украинской стороны, остались свободными мощности со стороны Словакии, а объемы импорта электроэнергии в эту зону со стороны Словакии были незначительными. Одновременно "ДТЭК Западэнерго" в июле – сентябре 2019 года уменьшала объемы продаж электроэнергии на рынке "на сутки вперед" и на "внутрисуточном рынке", что заставляло поставщиков и их потребителей получать электроэнергию на балансирующем рынке по более высокой цене.

      В связи с этим Антимонопольный комитет Украины 4 октября 2019 года открыл дело по признакам нарушения законодательства о защите экономической конкуренции и злоупотребления монопольным положением АО "ДТЭК Западэнерго" на рынке электрической энергии в пределах торговой зоны Бурштынского "энергоострова", поскольку компания производит около 90% от общего объема электроэнергии в этой зоне.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Тарифы Электроэнергия
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